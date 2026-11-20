Izbor fakulteta i budućeg zanimanja jedna je od najvažnijih odluka u životu mladih ljudi, a upravo je zato Smotra Sveučilišta u Splitu događaj koji ne bi trebalo propustiti. Ovogodišnje izdanje održat će se od 7. do 11. prosinca 2026. na splitskom kampusu, a pružit će vam priliku da na jednom mjestu dobijete odgovore na brojna pitanja o nastavku obrazovanja i studentskom životu u Splitu.

Smotra je prvenstveno namijenjena vama, učenicima završnih razreda srednjih škola, koji se nalazite pred odlukom o odabiru studija, ali dobrodošli su i svi ostali koji žele saznati više o mogućnostima studiranja u Splitu.

Tijekom Smotre imat ćete priliku upoznati sastavnice Sveučilišta u Splitu, informirati se o različitim studijskim programima te saznati više o uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja.

Upoznajte fakultete i studijske programe

Prvog dana Smotre, 7. prosinca od 11 do 17 sati, u auli Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu predstavit će se svi fakulteti, na čijim štandovima ćete moći pitati sve što vas zanima, razgovarati s predstavnicima fakulteta i preuzeti promotivne materijale koje smo pripremili za vas.

Umjesto da odluku o budućem studiju donosite samo na temelju informacija s interneta, imat ćete priliku izravno razgovarati s profesorima, djelatnicima i studentima te iz prve ruke saznati što vas očekuje nakon srednje škole.

Studentski život iz prve ruke

Odabir fakulteta ne znači samo odabir studijskog programa. Jednako je važno znati kakav vas život očekuje tijekom studiranja, kakve su mogućnosti smještaja i prehrane, kako možete provoditi slobodno vrijeme i koje vam se aktivnosti nude.

Zato je važan dio Smotre i predstavljanje studentskog života.

Upoznat ćete iskustva sadašnjih studenata te saznati više o predavanjima, ispitima, studentskim domovima, menzama i svakodnevici na splitskom kampusu.

Posebno bi vas mogle zanimati informacije o studentskim razmjenama, međunarodnoj mobilnosti, sportskim i kulturnim aktivnostima te mogućnostima uključivanja u različite studentske udruge i projekte.

Prilika koju ne biste trebali propustiti!

U nastavku Smotre, od utorka 8. do petka 11. prosinca, u poslijepodnevnim satima, od 18 do 20 sati, u amfiteatrima Zgrade tri fakulteta održat će se pojedinačna predstavljanja fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Tako ćete imati priliku pobliže upoznati sastavnicu Sveučilišta koja vas posebno zanima, doznati više o studijskim programima, specifičnostima pojedinih studija i mogućnostima koje vam se otvaraju nakon završetka studija. Moći ćete se detaljnije upoznati s područjima koja vas posebno interesiraju, postaviti sva pitanja koja imate te od sadašnjih studenata i nastavnika dobiti korisne informacije koje će vam pomoći pri odabiru budućeg studija.

A kada prikupite sve informacije o nastavku obrazovanja, vrijeme je za vrhunsku zabavu! Studentski centar za svaku je večer pripremio bogat zabavni program u sklopu manifestacije Advent na Kampusu, koji uključuje sve od kvizova do koncerata.

Split - studentski grad

Split vam nudi spoj kvalitetnog sveučilišnog obrazovanja, mediteranskog načina života i brojnih mogućnosti za provođenje slobodnog vremena. Sveučilišni kampus mjesto je na kojem se susreću studenti različitih interesa, gradova i područja studiranja te stvaraju nova prijateljstva, razmjenjuju ideje i stječu nezaboravna iskustva.

Upravo je upoznavanje svih ljepota studentskog života jedna od najvećih vrijednosti Smotre. Jer ne birate samo fakultet i studij - birate i grad, okruženje i način života u kojem ćete provesti važan dio svojeg života.