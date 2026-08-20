Koje su najskuplje, a koje najjeftinije aviokompanije u Europi? Nova ljestvica otkriva velike razlike u cijenama

AirAdvisor je rangirao 23 europska avioprijevoznika prema troškovima i otkrio koje kompanije nude najbolju vrijednost za novac za vaše sljedeće putovanje.

Nisu svi avioprijevoznici jednaki. Iako svi znaju da niskotarifne kompanije nude jeftinije karte, značajne razlike postoje i među nacionalnim avioprijevoznicima.

Istraživanje tvrtke AirAdvisor, globalne službe za naknade zbog problema s letovima i prtljagom, analiziralo je podatke o prihodu po raspoloživom sjedalo-kilometru (RASK) kako bi rangiralo 23 europske aviokompanije prema tome koliki prihod od putnika ostvaruju za svaki prijeđeni kilometar po raspoloživom sjedalu, piše Euronews.

Ti podaci pokazuju koliko putnici u prosjeku plaćaju let određenom aviokompanijom u odnosu na prijeđenu udaljenost i broj raspoloživih sjedala. U izračun su uključeni i dodatni troškovi poput prtljage i odabira sjedala, a ne samo oglašena cijena karte. Općenito, što je RASK viši, aviokompanija je skuplja.

Uzorak AirAdvisora obuhvaća velike nacionalne prijevoznike s velikim brojem putnika te značajnije regionalne aviokompanije. Istraživanje je pokazalo da manje kompanije u pravilu imaju više troškove.

Razlog je to što te aviokompanije imaju „više operativne troškove po putniku jer lete na manje ruta, imaju manje flote i često povezuju udaljene destinacije ili odredišta s manjom potražnjom“, navodi AirAdvisor.

„Budući da imaju manje sjedala za prodaju i manju konkurenciju na mnogim linijama, cijene karata često su više“, dodaju, uz napomenu da to nije uvijek slučaj te da bi putnici prije kupnje uvijek trebali napraviti vlastitu usporedbu.

Ipak, usporedba podataka za 2024. i 2025. pokazala je da je RASK kod većine aviokompanija pao. Od 14 kompanija za koje je AirAdvisor imao usporedive godišnje podatke, samo je kod njih pet zabilježen rast, dok je kod preostalih devet zabilježen pad.

Koje su, dakle, europske aviokompanije skuplje, a koje su povoljnije za novčanik?

Najskuplji avioprijevoznici

S RASK-om od 0,32 eura, Widerøe je najskuplja aviokompanija u Europi.

Ako za nju dosad niste čuli, riječ je o norveškom prijevozniku koji je treći najveći u toj zemlji. Uglavnom povezuje male regionalne zračne luke, poput Båtsfjorda, Leknesa i Namsosa, s većim aerodromima, iako ima i manji broj međunarodnih linija, među ostalim prema Aberdeenu, Hamburgu i londonskom Southendu.

Među velikim aviokompanijama najskuplji europski nacionalni prijevoznik je British Airways, s RASK-om od 0,0888 eura u 2025. godini, što je za 0,0038 eura više nego godinu ranije.

Treće mjesto među najskupljima dijele Air France i Austrian Airlines, oba s RASK-om od 0,0850 eura.

Aviokompanije povoljnije za novčanik

Na drugom kraju ljestvice nalazi se Wizz Air, koji je s RASK-om od samo 0,0433 eura najjeftiniji avioprijevoznik u Europi.

Iako se iznosi mogu činiti malenima, razlike se brzo zbrajaju. Odaberete li Wizz Air umjesto Air Francea, na prosječnoj europskoj duljini leta mogli biste uštedjeti do 50 eura.

Druga najjeftinija aviokompanija u Europi je easyJet, čiji je RASK pao sa 0,0770 eura početkom 2024. na 0,0521 eura u 2025. godini.

Treće mjesto među najpovoljnijima zauzima Ryanair, čiji je RASK također pao, s 0,0843 eura u 2024. na 0,0556 eura u 2025. godini.

Kad je riječ o velikim europskim nacionalnim aviokompanijama, Finnair je najpovoljniji među 11 prijevoznika uključenih u istraživanje.

Ukupna ljestvica europskih aviokompanija prema prihodu po raspoloživom sjedalo-kilometru

Widerøe – 0,32 eura RASK British Airways – 0,0888 eura RASK Air France – 0,085 eura RASK Austrian Airlines – 0,085 eura RASK Lufthansa – 0,0845 eura RASK Aegean Airlines – 0,0839 eura RASK KLM – 0,0837 eura RASK ITA Airways – 0,0836 eura RASK SWISS – 0,083 eura RASK Aer Lingus – 0,0807 eura RASK Brussels Airlines – 0,0797 eura RASK Eurowings – 0,0782 eura RASK SAS – 0,0758 eura RASK Vueling – 0,079 eura RASK Turkish Airlines – 0,0729 eura RASK Iberia – 0,0708 eura RASK TAP Portugal – 0,0696 eura RASK Norwegian Air Shuttle – 0,068 eura RASK Transavia – 0,0664 eura RASK Finnair – 0,0622 eura RASK Ryanair – 0,0556 eura RASK easyJet – 0,0521 eura RASK Wizz Air – 0,0433 eura RASK