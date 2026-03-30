Koja tjestenina je najpraktičnija za kuhanje?

Prilikom pripreme tjestenine, mnogi kuhari navode da je suha tjestenina često praktičan izbor za brze večere, dok se svježa tjestenina čuva za posebne prigode.

Slijedom toga, budući da obje vrste dolaze u različitim oblicima, od špageta, penne tjestenine do raviola i fettuccine, mnogima može biti teško odlučiti koju odabrati.

Profesionalni kuhari objasnili su za Real Simple kada je bolje koristiti svježu, a kada suhu tjesteninu te kako postići najbolji rezultat, bez obzira na vrstu tjestenine.

„To su fundamentalno različiti proizvodi za različite namjene. Svježa i suha tjestenina razlikuju se po sastojcima, teksturi i tradiciji, a najbolji kuhari znaju kada donijeti odluku“, rekao je kuhar Brandon Jennings.

Navodi da je percepcija da je svježa tjestenina bolja pogrešna jer je ova tjestenina zahtjevnija za pripremu i brže se kvari. Osim toga, neki kuhari preferiraju svježu tjesteninu, prenosi klix.ba.

„Najbolja opcija su svježi sastojci. Svježa tjestenina ima prednosti, ali i ograničenja. Okus je bolji kada je pravilno začinjena i kuhana“, rekao je kuhar Ruwan Nalindra.

Sol u vodu

Osim toga, suha tjestenina ima dulji rok trajanja, što je praktično, ali se uvijek preporučuje dodavanje soli u vodu prilikom kuhanja, bilo da se radi o svježoj ili suhoj tjestenini. Dok neki kuhari uvijek biraju svježu tjesteninu kad god mogu, drugi savjetuju da obje vrste budu u kuhinji.

„Svježa tjestenina dolazi do izražaja kada jelo zahtijeva nježnu, nježnu teksturu i kada želite da tjestenina bude u prvom planu. To su tagliatelle, pappardelle ili fettuccinei, posebno u kombinaciji s kremastim ili umacima na bazi maslaca, gdje tjestenina nadopunjuje umak“, objasnio je kuhar.

Također, umaci na bazi rajčice najbolje se slažu sa suhom tjesteninom. Suha tjestenina preporučuje se i za pripremu jela s maslinovim uljem. Jela koja zahtijevaju puno miješanja bolje funkcioniraju sa suhom tjesteninom, jer se svježa tjestenina može raspasti pri snažnom miješanju.