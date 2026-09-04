KOJA PRIČA Na paketu nije bilo ni imena ni adrese, poštar ga ipak dostavio pravom čovjeku

Bez imena i prezimena, ulice ili kućnog broja. Na paketu je pisalo samo „Debeli Englez, 21465 Jelsa“. Ipak, pošiljka je bez problema pronašla put do čovjeka kojem je bila namijenjena.

Neobičnu i simpatičnu priču podijelio je Paul Bradbury, britanski novinar, putopisac i osnivač portala Total Croatia News, koji već više od dva desetljeća živi u Hrvatskoj.

Bradbury je na društvenim mrežama objavio fotografiju paketa koji mu je stigao u Jelsu. Umjesto njegova imena i pune adrese, pošiljatelj je napisao tek:

„Prima: Debeli Englez, 21465, Jelsa.“

Poštar je znao kome paket pripada

Ono što bi u većem gradu vjerojatno predstavljalo ozbiljan problem za dostavu, lokalnom poštaru u Jelsi očito nije zadalo previše muke. Prepoznao je kome je neobično adresirana pošiljka namijenjena i Bradbury je paket uredno dobio.

Cijela situacija zabavila je Britanca, koji ju je podijelio sa svojim pratiteljima, a usput se našalio i na račun umjetne inteligencije.

Priču je predstavio kao svojevrsni dvoboj Hrvatske pošte i AI-ja, sugerirajući da je u ovom slučaju pobjednik sasvim jasan. Tehnologija može mnogo toga, ali teško može nadmašiti lokalnog poštara koji dobro poznaje ljude i mjesto u kojem radi.

Priča iz Jelse tako je postala još jedan simpatičan primjer života u maloj otočnoj sredini. Ponekad, čini se, nisu potrebni ni ime, ni prezime, ni ulica, ni kućni broj – dovoljno je da poštar zna tko je „Debeli Englez“.