Koja je tajna dugovječnosti? Centar Zlata predstavio novu kreativnu kampanju

Vampirko Zlatko koji je preživio stoljeća, ratove, krize i promjene valuta postao je glavno lice nove kampanje Centra Zlata. Pod sloganom „Razmišljaj dugovječno!” tvrtka predstavlja drugačiji, kreativniji pristup komunikaciji investicijskog zlata, koristeći humor kako bi približila ozbiljnu financijsku temu široj publici.

Što je potrebno da biste sačuvali vrijednost kroz četiri stoljeća? Možda je najbolje pitati nekoga tko je kroz njih doista prošao. Upravo je tako nastao Vampirko Zlatko, neobičan glavni junak nove kreativne kampanje Centra Zlata, koji na duhovit način podsjeća na jednu jednostavnu činjenicu: vremena se mijenjaju, trendovi dolaze i prolaze, valute nastaju i nestaju, ali zlato već stoljećima zadržava svoju ulogu simbola trajne vrijednosti.

Nova kampanja nosi slogan „Razmišljaj dugovječno!”, a njezino je središte lik Vampirko Zlatko, koji je, prema priči kampanje, rođen davne 1626. godine. Dok je za većinu ljudi deset godina dugo razdoblje, za njega je to tek kratko poglavlje. Upravo ta neobična perspektiva poslužila je kao polazište za komunikaciju o dugoročnom razmišljanju, štednji i ulaganju u zlato.

Kampanja se sastoji od nekoliko različitih televizijskih spotova u kojima Vampirko Zlatko kroz svakodnevne situacije i duhovite komentare otvara ozbiljne teme poput inflacije, promjena vrijednosti novca, financijske sigurnosti i dugoročnog očuvanja vrijednosti.

„Krenuli smo od toga da se zlato zapravo najbolje razumije kada malo produžiš vremensku perspektivu. Nama je deset godina dugo, vampiru nije, pa nam je odmah bio dobar lik za kampanju. Fora je u tome što je on potpuno izmišljen, ali kada priča o valutama, inflaciji, štednji i zlatu, zapravo govori vrlo stvarne stvari. Iz toga je došlo i 'Razmišljaj dugovječno', više kao promjena perspektive nego kao klasičan investicijski slogan”,objašnjava Jakov Vilović, kreativni direktor

Kreativnost kao odgovor na generičnu komunikaciju

U vremenu u kojem su potrošači svakodnevno izloženi velikoj količini reklamnih poruka, brendovi se suočavaju s izazovom kako privući pažnju, ali i ostati zapamćeni. Centar Zlata odlučio je odgovoriti na taj izazov kampanjom koja izlazi iz okvira uobičajene komunikacije financijskih proizvoda.

Umjesto fokusiranja isključivo na cijene zlata, tržišna kretanja i investicijske karakteristike, kampanja gradi priču oko prepoznatljivog lika koji na pristupačan i zabavan način prenosi poruku o dugoročnom razmišljanju.

Poseban naglasak stavljen je na fleksibilnost kreativnog koncepta, koji omogućuje razvoj različitih formata i komunikaciju više kategorija proizvoda i usluga.

„Pri kreiranju ove kampanje bilo nam je iznimno važno osmisliti ideju koja će biti dovoljno fleksibilna da se može primijeniti na različite kategorije usluga i komunikacije, a istovremeno dovoljno snažna i autentična da se istakne u moru generičnog sadržaja kojem smo danas svakodnevno izloženi”, ističe Nerma Mehadžić, producentica i vlasnica Nermabel Produkcija.

Dodaje kako je za uspjeh kreativnog koncepta bilo iznimno važno povjerenje između kreativnog tima i klijenta te zajednička vizija razvoja kampanje.

„Imali smo veliku sreću surađivati s klijentom koji je prepoznao vrijednost kreativnog pristupa, ukazao nam povjerenje i dao prostor da ideju razvijemo u smjeru u kojem smo vjerovali da može ostvariti svoj puni potencijal. Posebno nam je drago što smo zajednički prepoznali koliko su dobra priča i kvalitetno pripovijedanje važni u predstavljanju proizvoda i stvaranju konekcije s potrošačima te da služe kao temelj, a ne samo dodatak marketingu”, zaključuje Nerma.

Ozbiljna poruka upakirana u humor

Za Centar Zlata ova kampanja predstavlja iskorak u načinu predstavljanja investicijskog zlata i komunikacije s postojećim i budućim kupcima. Cilj nije samo informirati javnost o mogućnostima ulaganja, nego stvoriti prepoznatljivu komunikaciju koja će potaknuti interes, otvoriti razgovor o financijskoj budućnosti i približiti temu zlata široj publici.

„Željeli smo napraviti nešto drugačije od onoga na što je publika navikla kada je riječ o komunikaciji investicijskog zlata. Zlato je ozbiljna tema, ali to ne znači da o njemu uvijek moramo govoriti ozbiljnim tonom. Vampirko nam omogućuje da dopremo do šire publike, potaknemo interes i prenesemo važnu poruku na način koji će ljudi zapamtiti. Vjerujemo da dobra kampanja ne mora samo predstaviti proizvod, nego mora stvoriti emociju i ostaviti trag”, ističe Saša Ivanović, vlasnik i predsjednik Uprave Centra Zlata.

Humor je pritom sredstvo kojim se privlači pažnja, dok je poruka kampanje usmjerena na ono što Centar Zlata želi dugoročno komunicirati: povjerenje, sigurnost i važnost očuvanja vrijednosti.

Prvi televizijski i digitalni spot već predstavlja Vampirka Zlatka publici, a u nadolazećem razdoblju slijedi još nekoliko nastavaka kampanje koji će kroz nove situacije razvijati njegovu priču.

Jer, kako poručuje Vampirko Zlatko, za dugovječno razmišljanje ne morate živjeti 400 godina.

Dovoljno je početi razmišljati dugoročno.