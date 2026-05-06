Koja je razlika između “domaćina” i domaćina? Istražili smo što se krije iza oznake Local Host

Put nas je odveo u Kaštela gdje smo doživjeli iskustvo koje pokazuje zašto oznaka Local Host postaje važan putokaz za putnike koji od odmora žele više od samog smještaja.

“Svako vrime nosi svoje brime”, govorili su naši stari, no i latinska poslovica istu stvar potvrđuje: O tempora, o mores, pa tako svako vrijeme ima svoje običaje, a upravo se vremenom mijenjaju i navike turista i ono što oni očekuju od smještaja, ali i putovanja.

Stoga možemo konstatirati da je stiglo vrijeme kada sve više putnika ne traži samo lijep apartman, urednu sobu ili dobru lokaciju, već doživljaj koji će pamtiti. Upravo prateći suvremene turističke trendove, Hrvatska turistička zajednica razvila je oznaku Local Host. Riječ je o oznaci koja gostima pomaže prepoznati domaćine koji nude više od standardnog smještaja – osobni pristup, toplinu, lokalnu priču i osjećaj da su u destinaciju zaista stigli, a ne samo u njoj prespavali.

Local Host oznaka jamči povjerenje i kvalitetu na način da postavlja standard “nestandardnog” u vidu gostoljubivosti, otvorenosti, spremnosti na komunikaciju i suradnju, angažiranosti prema svakom gostu neovisno o trajanju boravka.

Jedan od Local Host primjera nalazi se u našem susjedstvu, u Kaštelima. Sea House Kaštilac, iza kojeg stoji “domaćinka” Ivana Jakovljević, dio je priče koja najbolje pokazuje što znači biti lokalni domaćin. Zadovoljiti kriterij urednog prostora ili pružiti gostu atraktivnu lokaciju smještaja nije ono što nositelje oznake razlikuje od ostalih.

Ono što “local host-ove” razlikuje od onih bez oznake upravo su oni sami - domaćini.

Razlika se očituje u odnosu prema gostu, poznavanju mjesta i spremnosti da se putniku približi ono što destinaciju čini posebnom. Tako naša Kaštelanka Ivana goste dočekuje s osmijehom na vratima apartmana uz domaće proizvode i spremnost da njihov boravak pretvori u neponovljivo iskustvo u doživljaju lokacije koje ti samo “lokalac” može iskrojiti.

Jer, u ovom slučaju, gost ne dolazi samo u apartman, već u prostor smješten u samoj povijesnoj jezgri Kaštilca, na lokaciji koja je mnogima zanimljiva već sama po sebi. Upravo je Kaštilac jedna od prepoznatljivih kaštelanskih povijesnih znamenitosti, a široj publici poznat je i kao jedna od lokacija na kojima je snimana kultna serija Game of Thrones. Za dio gostiju upravo je ta činjenica razlog dolaska, no ono što ih dočeka često nadmaši samu lokaciju.

Od prvog susreta jasno je da su stigli kod domaćina, a ne samo u smještajnu jedinicu.

Upravo u tome Ivana vidi razliku. “Lokalni domaćin gostima često postane i svojevrsna mala turistička agencija. Onima koji ostaju duže pomažem složiti itinerar, savjetujem što obići, gdje jesti, kako najbolje iskoristiti vrijeme, što preskočiti, a što nikako ne propustiti. Po potrebi ih i razvozim ili dovozim te im pomažem oko organizacije i dajem preporuke koje se ne nalaze uvijek u turističkim vodičima”, priča nam Ivana kroz smijeh.

Sada vam je vjerojatno jasno zašto oznaka Local Host za Ivanu nije samo formalnost. Oznaka joj je važna jer potvrđuje ono što u praksi već radi: gostima pruža osobni pristup, lokalno znanje i osjećaj sigurnosti. U konkurentnom vremenu kada mnogi iznajmljivači gostu ostave ključ u pretincu i komunikaciju svedu na minimum, ovakav domaćinski pristup postaje dodatna vrijednost te čini valjani razlog za diferencijaciju.

Oznaka Local Host osmišljena je upravo kao putokaz prema takvim iskustvima, ističući domaćine čija ponuda njeguje tradicionalnu hrvatsku gostoljubivost, lokalne običaje, autentičnost i odgovornost prema okolišu i zajednici. Gost koji bira smještaj s ovom oznakom može očekivati više osobnosti, više neposrednosti i više stvarnog kontakta s mjestom u koje dolazi, a ono što je najvažnije, komunikaciju i neposredni kontakt s domaćinom.

U Kaštelima to znači odmor u gradu sačinjenom od sedam mjesta koji živi između mora, povijesti, kamenih ulica, lokalnih priča i mirnijeg ritma Dalmacije s najpoznatijom kapljicom kaštelanskog crljenka. Za mnoge goste upravo je takav ambijent razlog zašto biraju obiteljski ili privatni smještaj umjesto velikih hotelskih sustava. Žele znati gdje se pije dobra kava, gdje se kupuje svježa riba, kojim putem prošetati u sumrak, koju plažu biraju lokalci i koju priču skriva mjesto u kojem borave, ali i gdje kupiti domaće maslinovo ulje.

Takav oblik putovanja posebno privlači goste koji traže mirniji, osobniji i autentičniji odmor, a to su individualni putnici, parovi, obitelji s djecom, ali i svi oni koji sve češće putuju izvan glavne sezone, izbjegavaju gužve i žele upoznati lokalni način života. Njima nije dovoljno samo “biti negdje”. Oni žele razumjeti mjesto, osjetiti njegov ritam i vratiti se kući s pričom i doživljenim autentičnim iskustvom lokacije na kojoj su bili.

Važno je naglasiti da Local Host nije vezan samo uz more i obalu. Hrvatska se na ovaj način predstavlja kroz sve svoje raznolikosti: od dalmatinskih mjesta i otoka, preko istarskih sela i slavonskih vinograda, do zelenog Žumberka, Međimurja, Like, Gorskog kotara i kontinentalnih krajeva u kojima se autentičnost često otkriva u tišini, prirodi, lokalnoj hrani i razgovoru s domaćinom.

Zajedničko svim Local Host domaćinima je to što svoj kraj predstavljaju kao živo mjesto s običajima, ljudima, okusima i pričama. Njihova gostoljubivost nije naučena fraza, nego način na koji dočekuju ljude. Njihova preporuka nije generička, nego osobna. Njihova ponuda nije samo smještaj, nego poziv da se destinacija doživi sporije, pažljivije i iskrenije.

Za goste koji žele odmoriti, ali i upoznati Hrvatsku iz prve ruke, oznaka Local Host može biti jednostavan znak povjerenja. Ona govori da iza vrata smještaja stoji domaćin koji zna što nudi, zašto to radi i kako gostu približiti ono najbolje iz svog kraja.

A u Kaštelima, u Sea House Kaštilac, ta priča počinje upravo ondje gdje bi svaki dobar odmor trebao početi: s lokalnim domaćinom.