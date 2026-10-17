Koja je najstarija država na svijetu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

No koja se od njih može pohvaliti najduljom poviješću? Odgovor nije tako jednostavan kao što se na prvi pogled čini jer ovisi o tome promatramo li početke drevnih civilizacija, osnutak države ili donošenje ustava koji je i danas na snazi.

Kako piše t-online, ako se kao kriterij uzme godina osnutka, među glavnim kandidatima za najstariju državu na svijetu nalazi se Egipat. Njegovi počeci sežu oko 3150. godine prije Krista, kada je kralj Narmer ujedinio Gornji i Donji Egipat pod svojom vlašću. Time je postavljen temelj jedne od najpoznatijih civilizacija u povijesti, čiji su tragovi i danas vidljivi u piramidama, hramovima i drugim znamenitostima.

Egipat je kroz tisućljeća prolazio kroz brojne političke i društvene promjene, a njegov se državni ustroj više puta mijenjao. Zbog toga se starost drevne civilizacije ne može jednostavno izjednačiti s nastankom današnje države. Ipak, egipatska povijest ostaje jedan od najstarijih primjera organizirane državne vlasti. Među ostalim kandidatima često se spominju Iran, čiji se povijesni korijenižužu u treće tisućljeće prije Krista, te Indija, na čijem su se području još u starom vijeku razvile napredne civilizacije. Budući da se početak državnosti može različito definirati, teško je sastaviti potpuno jednoznačnu ljestvicu najstarijih država.

Drukčiji odgovor dobiva se ako se promatra datum osnutka države koja je do danas sačuvala svoj kontinuitet. U tom se slučaju često izdvaja San Marino, čiji se nastanak tradicionalno datira u 301. godinu. Smješten je na Apeninskom poluotoku i sa svih je strana okružen Italijom. Službeni jezik mu je talijanski, a službena valuta euro.

San Marino poznat je i kao jedna od najmanjih međunarodno priznatih država na svijetu. Unatoč maloj površini, uspio je sačuvati vlastitu državnost kroz duga povijesna razdoblja. Njegov ustav, odnosno skup temeljnih pravnih akata, ima dugu tradiciju, a među važnim dokumentima nalaze se statuti doneseni 1600. godine.

Ako se, pak, starost određuje prema ustavu koji je još na snazi, na vrhu popisa ponovno se nalazi San Marino. Među ostalim državama s dugom ustavnom tradicijom ističu se Sjedinjene Američke Države, čiji je Ustav donesen 1787. godine, Norveška s ustavom iz 1814. te druge europske zemlje čiji su se ustavni sustavi razvijali tijekom 19. stoljeća.

Pritom treba razlikovati ustave koji su i danas na snazi od povijesnih dokumenata koji su imali važnu ulogu u razvoju pravnih sustava. Primjerice, engleska Magna Carta iz 1215. godine smatra se jednim od ključnih dokumenata u povijesti ustavnog prava, iako nije ustav u današnjem smislu te riječi. Poljska je 1791. donijela ustav koji se često navodi kao prvi moderni pisani ustav u Europi, ali on nije ostao na snazi zbog kasnijih političkih promjena i podjela zemlje.

Postoji i sasvim drukčiji način promatranja starosti. Ako se ne govori o državama, nego o starosti kopnenih masa, Australija se izdvaja zbog iznimno starih geoloških struktura. No geološka starost kontinenta ne znači da je riječ o najstarijoj državi. Zato na pitanje koja je najstarija država na svijetu nema samo jednog odgovora. Egipat se izdvaja prema počecima drevne državnosti, dok se San Marino često navodi kao najstarija država koja je sačuvala kontinuitet i prema starosti svojih temeljnih pravnih akata. Sve ovisi o tome što se smatra početkom države i na koji se način mjeri njezina starost.