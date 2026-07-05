Kod Zadra nestala 16-godišnja Gabrijela. Majka moli za pomoć: "Živimo u neizvjesnosti"

16-godišnja Gabrijela Jan Lončarić nestala je u Zadru nakon što se 25. lipnja udaljila s adrese prebivališta. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zadarskoj, a građani koji imaju bilo kakve informacije o djevojčici pozivaju se da ih odmah dojave policiji, piše N1.

Gabrijela je rođena 2010. godine u Ogulinu, visoka je 165 centimetara, srednje je tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele Adidas natikače.

Policija moli sve koji imaju bilo kakve informacije o Gabrijeli Jan Lončarić da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.

"Moja 16-godišnja kći Gabrijela nestala je 25. lipnja i od tada živimo u neizvjesnosti koja se riječima ne može opisati. Svako jutro budim se s nadom da će se vratiti, a svaka večer završava s istim pitanjem – gdje je moje dijete i je li dobro", rekla je majka djevojčice Valentina Jan.