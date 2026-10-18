Kod vozačice utvrđeno 1,35 promila alkohola

Noćas, 18. listopada u 02.45 sati u Zadru u Ulici Ante Starčevića policijski službenici Postaje prometne policije Zadar, tijekom nadzora i kontrole prometa zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 47-godišnja hrvatska državljanka.

Alkotestiranjem je kod vozačice utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,35 g/kg.

Vozačica je isključena iz prometa. Zbog počinjenog prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, izdan joj je prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 660,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.