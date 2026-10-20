Kod Trogira nova dva mjeseca prometnih problema: Zatvara se dio važne ulice, evo gdje se izvode radovi

Stanovnike Segeta i vozače koji svakodnevno koriste Ulicu Hrvatskih žrtava očekuju nova prometna ograničenja zbog nastavka radova na jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu Dalmacije. Vodovod i kanalizacija Split najavio je da od ponedjeljka, 19. listopada, započinje nova etapa radova u sklopu druge faze projekta aglomeracije Kaštela – Trogir.

Prema službenoj obavijesti, radovi se izvode na kolektoru oznake SG12.5, na dijelu Ulice Hrvatskih žrtava između kućnih brojeva 420 i 408A. Planirano trajanje radova iznosi 60 dana, što znači da bi, ako sve bude teklo prema predviđenoj dinamici, radovi trebali završiti tijekom druge polovice prosinca.

Prolazak automobilima kroz gradilište neće biti moguć

Na zahvaćenoj dionici predviđeni su zemljani i montažni radovi na vodoopskrbnom i odvodnom cjevovodu. Zbog izvođenja radova uspostavlja se privremena regulacija prometa, a prolaz vozilima kroz samu zonu gradilišta bit će onemogućen.

To znači da će vozači tijekom trajanja zahvata morati koristiti raspoložive alternativne prometne pravce. Posebno će biti važno osigurati pristup okolnim kućama i drugim objektima, kao i pravodobno obavještavati stanovnike o promjenama u organizaciji prometa. Iz Vodovoda i kanalizacije pojašnjavaju da će izvođač radova u suradnji s nadležnima za vodoopskrbnu mrežu dogovarati pojedinosti eventualnih zatvaranja vode i privremenih rješenja opskrbe. Konkretni termini mogućih prekida vodoopskrbe zasad nisu navedeni u objavljenoj obavijesti.

Dio velikog projekta vrijednog gotovo 245 milijuna eura

Radovi u Segetu dio su opsežnog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir, čija ukupna vrijednost iznosi približno 244,8 milijuna eura bez PDV-a.

Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, uz udio europskog financiranja od približno 70 posto. Njegov je cilj modernizacija vodoopskrbnog sustava, proširenje kanalizacijske mreže i znatno povećanje broja stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje. Prema ranije objavljenim podacima Vodovoda i kanalizacije, završetkom planiranih zahvata priključenost stanovništva na sustav odvodnje na obuhvaćenom području trebala bi se povećati s približno 45 na gotovo 98 posto.

Građani pozvani na strpljenje

Radovi na različitim dionicama Ulice Hrvatskih žrtava izvode se već neko vrijeme, a nova etapa nastavlja se na prethodno otvorena gradilišta. Iako takvi zahvati privremeno otežavaju svakodnevni život, riječ je o ulaganjima koja bi dugoročno trebala poboljšati komunalnu infrastrukturu i smanjiti opterećenje okoliša otpadnim vodama.

Stanovnicima se preporučuje da prate obavijesti Vodovoda i kanalizacije Split, osobito informacije o mogućim prekidima vodoopskrbe i promjenama prometnog režima. Prema posljednjoj službenoj najavi, prolazak vozilima kroz zonu radova neće biti dopušten tijekom izvođenja zahvata, dok je predviđeno trajanje radova dva mjeseca.