Kod Splita se od danas zaustavlja promet u oba smjera: Ova važna obavijest HAK-a mogla bi vam promijeniti planove

Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače na privremenu regulaciju prometa u zoni čvora Split, gdje će tijekom noćnih sati dolaziti do kratkotrajnih zaustavljanja prometa u oba smjera.

Prema informacijama HAK-a, od 9. do 20. studenog, u razdoblju od ponoći do 4 sata ujutro, promet će se u zoni čvora Split zaustavljati dva puta po 15 minuta.

Riječ je o privremenim prekidima prometa koji će se provoditi tijekom navedenog razdoblja, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje.

Vozačima koji planiraju putovati ovom dionicom tijekom noćnih sati preporučuje se da računaju na moguća kraća čekanja te da prate aktualne informacije o stanju na cestama.