Kod Imotskog zaustavljen rekorder vikenda: 'Mrtav pijan' sjeo za volan, evo koliko je napuhao

Pojačane kontrole prometa na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom vikenda otkrile su čak 516 prometnih prekršaja. Najviše pažnje privukli su alkoholizirani vozači – njih 196 isključeno je iz prometa, dok je kod jednog vozača izmjereno čak 2,58 promila alkohola.

Pojačane aktivnosti bile su usmjerene na najteže prometne prekršaje i ponašanja kojima se izravno ugrožavaju drugi sudionici u prometu. Posebno su kontrolirani vozači koji ponavljaju teže prekršaje, kao i oni koji voze pod utjecajem alkohola ili droga, prekoračuju dopuštenu brzinu te koriste mobitel tijekom vožnje.

Od ukupno 516 sankcioniranih prekršaja, najveći dio odnosio se na vožnju pod utjecajem alkohola. Čak 196 vozača zatečeno je u takvom prekršaju i isključeno iz prometa.

Najviša koncentracija alkohola izmjerena je na području Postaje granične policije Imotski, gdje je kod jednog vozača utvrđeno 2,58 g/kg alkohola u organizmu.

Osim alkoholiziranih vozača, 17 osoba odbilo je testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Zbog počinjenih prekršaja dvije osobe su uhićene i u žurnom postupku dovedene pred nadležni sud. Još sedam osoba zadržano je u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja opojnih sredstava.

Najbrže vozilo išlo 125 kilometara na sat

Tijekom vikend-kontrole evidentirano je 28 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine.

Najviša utvrđena nepropisna brzina iznosila je 125 kilometara na sat.

Policija je zatekla i tri osobe koje su vozile unatoč ranije izrečenoj zabrani upravljanja motornim vozilima.

Još šest osoba upravljalo je vozilom iako prethodno nisu stekle pravo na upravljanje, odnosno nisu imale položen vozački ispit.

Deseci vozača bez pojasa, 14 ih koristilo mobitel

Među sankcioniranim prekršajima bili su i oni koji se odnose na osnovna pravila sigurnosti u prometu.

Čak 45 osoba kažnjeno je zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, dok je 14 vozača tijekom vožnje koristilo mobitel.

Dodatno, tri vozača zatečena su za upravljačem neregistriranih i tehnički neispravnih vozila.

Ukupno 516 prekršaja u samo jednom vikendu još jednom pokazuje koliko je rizičnog ponašanja prisutno na cestama Splitsko-dalmatinske županije. Među najčešćim problemima i dalje su alkohol, droga, brzina, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela tijekom vožnje.