Kod Imotskog pao neslavni rekord! Policija u Dalmaciji za vikend otkrila 580 prekršaja, imamo detalje akcije

Čak 580 prometnih prekršaja zabilježili su policijski službenici tijekom proteklog vikenda na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Posebno zabrinjava broj vozača koji su za upravljač sjeli pod utjecajem alkohola, ali i onih koji su odbili testiranje na droge.

Tijekom pojačanih kontrola policija je iz prometa isključila i sankcionirala ukupno 94 vozača. Među njima je 78 vozača zatečeno u vožnji pod utjecajem alkohola, dok je njih 16 odbilo testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Rekorder kod Imotskog imao 2,48 promila

Najviša izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,48 promila, a utvrđena je na području Imotskog.

Zbog počinjenih prekršaja četiri su osobe uhićene te u žurnom postupku odvedene na sud. Još dvije osobe zadržane su u posebnim policijskim prostorijama do prestanka djelovanja opojnih sredstava.

Brzina, pojasevi i mobiteli među najčešćim prekršajima

Ništa manje zabrinjavajući nisu ni podaci o prekoračenju dopuštene brzine. Policija je evidentirala 161 vozača koji su vozili brže od dopuštenog, a najveća utvrđena nepropisna brzina iznosila je 139 kilometara na sat.

Osim toga, 78 osoba kažnjeno je zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, dok su 24 vozača sankcionirana zbog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Policija je evidentirala i 13 vozača koji su upravljali neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima.

Gotovo stotinu vozača isključeno iz prometa

Rezultati vikend-kontrole ponovno upozoravaju na ozbiljne rizike na dalmatinskim prometnicama. Alkohol, neprilagođena brzina i nepoštovanje prometnih propisa i dalje su među ponašanjima koja ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu.

U samo jednom vikendu policija je iz prometa isključila 94 vozača, a ukupno evidentiranih 580 prekršaja pokazuje razmjere prometne nediscipline na području Splitsko-dalmatinske županije.