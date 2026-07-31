KOD HVARA Gorio gliser s četiri osobe, svi se spasili bez ozljeda

Požar koji je danas oko podneva izbio na plovilu u blizini Hvara lokaliziran je, a četiri osobe koje su se nalazile na gliseru na vrijeme su je napustile te nisu ozlijeđene.

Kako su za Dalmaciju Danas potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, požar je izbio u petak, 31. srpnja, oko 12 sati u uvali Punta Pelegrin kod otoka Hvara. Na gliseru su se u trenutku izbijanja požara nalazile četiri osobe. Sve su uspjele napustiti plovilo i u događaju nisu zadobile ozljede.

Na teren upućena pomorska policija

O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Hvar, dok je prema mjestu požara upućeno i plovilo s posadom Postaje pomorske policije.

Oko 13 sati policija je zaprimila informaciju da je požar lokaliziran, no vatrogasci su se i dalje nalazili na mjestu događaja. Kako smo ranije objavili, na fotografijama i videosnimci s mjesta događaja vidljiva su velika oštećenja na gornjem dijelu plovila, koji je gotovo potpuno zacrnjen. Neslužbeno smo doznali i da su osobe s glisera prebačene na drugo plovilo.

Uz gliser se tijekom intervencije nalazilo i plovilo Lučke kapetanije. Za sada nije poznato što je uzrokovalo požar niti kolika je materijalna šteta nastala.