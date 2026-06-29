Kod Buzeta preminulo dijete

Na području Buzeta jutros je preminulo dijete, izvijestila je istarska policija. Dojava hitne medicinske pomoći o potrebi za liječničkom intervencijom djetetu zaprimljena je oko 6:05 sati.

Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provest će se obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

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Policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ovog događaja, kažu iz policije.

Više informacija imat ćemo tijekom dana.