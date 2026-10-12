Kod 33.000 tona opasnog otpada mjerili kvalitetu zraka: Županija kaže da je zrak čist, ali evo što pokazuju brojke

Prvi rezultati mjerenja kvalitete zraka u blizini ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću nisu pokazali prekoračenje dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica PM10. Ličko-senjska županija objavila je rezultate i poručila građanima da je zrak potpuno čist i kvalitetan.

Ipak, takav zaključak zahtijeva oprez. Naime, objavljeni podaci obuhvaćaju samo dva dana mjerenja, dok se za dio analiziranih onečišćujućih tvari propisane vrijednosti odnose na godišnje prosjeke.

„Ukratko, zrak je potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima“, priopćili su iz Ličko-senjske županije.

Mjerenja je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na području Silosa, odnosno bivšeg PPK Velebit, gdje se nalaze velike količine nezakonito odloženog otpada.

Mjerna postaja postavljena je u subotu, 10. listopada, a prvi objavljeni podaci odnose se na 10. i 11. listopada.

Što su pokazali prvi rezultati?

Prema izvještaju koji obuhvaća 19 stranica, koncentracija lebdećih čestica PM10 prvog dana iznosila je 8,25 mikrograma po kubnom metru zraka, dok je drugog dana izmjereno 18,36 mikrograma.

Riječ je o česticama koje se zadržavaju u zraku, a zbog svoje veličine mogu dospjeti u dišni sustav.

Dnevna granična vrijednost za PM10 iznosi 50 mikrograma po kubnom metru, što znači da tijekom promatrana dva dana nije zabilježeno njezino prekoračenje.

Analizirane su i sitnije lebdeće čestice PM2,5, koje mogu prodrijeti dublje u pluća. Njihove izmjerene koncentracije iznosile su 4,97 mikrograma prvog te 7,39 mikrograma po kubnom metru drugog dana.

Prema propisu na koji se izvještaj poziva, za PM2,5 navedena je godišnja granična vrijednost od 25 mikrograma po kubnom metru, a ne dnevna. Zbog toga se dvodnevni rezultati ne mogu koristiti za ocjenu usklađenosti s godišnjom graničnom vrijednošću.

Osim lebdećih čestica, stručnjaci su ispitivali koncentracije četiriju metala u česticama PM10: arsena, kadmija, olova i nikla.

Prisutnost tih tvari posebno je važna u procjeni mogućeg onečišćenja jer dugotrajna izloženost određenim metalima može predstavljati rizik za zdravlje.

Koncentracije arsena iznosile su 0,038 i 0,093 nanograma po kubnom metru, dok su za kadmij izmjerene vrijednosti od 0,030 i 0,048 nanograma.

Kod nikla je prvog dana zabilježeno 19,146 nanograma po kubnom metru, a drugog 5,776 nanograma. Koncentracije olova iznosile su 0,0018 i 0,0013 nanograma po kubnom metru.

U izvještaju se navodi da su izmjerene vrijednosti bile niže od propisanih godišnjih ciljnih ili graničnih vrijednosti.

Posebno se izdvaja podatak o niklu, čija je koncentracija prvog dana iznosila 19,146 nanograma po kubnom metru, dok je godišnja ciljna vrijednost 20 nanograma.

Međutim, usporedba jednog dnevnog rezultata s godišnjom ciljnom vrijednošću ne znači da je ta vrijednost dosegnuta ili prekoračena na godišnjoj razini.

Mogu li se nakon dva dana donositi zaključci o kvaliteti zraka?

Iako prvi podaci nisu pokazali prekoračenje dnevne granice za PM10, oni nisu dovoljni za zaključak da je zrak u Gospiću trajno čist ili da ne postoji rizik od onečišćenja.

Ključna je razlika između dnevnih i godišnjih graničnih vrijednosti.

Za PM10 moguće je provjeriti je li tijekom pojedinog dana koncentracija bila viša od dopuštene dnevne granice. Za PM2,5 i analizirane metale, međutim, vrijednosti navedene u izvještaju odnose se na dugoročnu izloženost.

Da bi se procijenila usklađenost s godišnjim vrijednostima, potrebno je prikupljati podatke tijekom znatno duljeg razdoblja.

Osim toga, koncentracije onečišćujućih tvari mogu se mijenjati ovisno o vremenskim uvjetima, aktivnostima na odlagalištu i drugim okolnostima.

Stoga rezultati za 10. i 11. listopada predstavljaju tek početni uvid u stanje zraka na toj lokaciji, a ne konačnu ocjenu njegove dugoročne kvalitete.

Mjerenja su pokrenuta zbog zabrinutosti građana i mogućih posljedica nezakonitog odlaganja otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću.

Ta je lokacija jedna od onih koje se spominju u velikoj istrazi nezakonitog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Istražitelji sumnjaju da su na više mjesta odlagane znatne količine otpada s opasnim svojstvima.

Prema dosad iznesenim podacima o sanaciji, na području bivšeg PPK Velebit nalazi se približno 33.000 tona zakopanog otpada s opasnim svojstvima, uz dodatne količine odložene na površini.

Država je zbog mogućnosti širenja onečišćenja pokrenula postupke uklanjanja otpada i privremenog prekrivanja lokacije.

Praćenje kvalitete zraka posebno je važno tijekom sanacijskih radova jer pomicanje otpada, rad građevinskih strojeva i uklanjanje materijala mogu povećati količinu prašine u okolnom prostoru.

Mjerenja bi se trebala nastaviti najmanje godinu dana

Prema najavama Ličko-senjske županije, troškove mjerenja tijekom listopada snosit će Grad Gospić.

Od studenoga 2026. planira se nastavak praćenja kvalitete zraka tijekom sljedećih godinu dana, kroz postupak javne nabave koji Županija provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osim mjerenja lebdećih čestica i metala u zraku, na dvije su lokacije postavljeni i uređaji za prikupljanje taložne tvari, odnosno prašine i drugih čestica koje se iz zraka spuštaju na površinu. U prikupljenim uzorcima također će se analizirati prisutnost metala.

Tek će dulje praćenje omogućiti pouzdaniji uvid u promjene kvalitete zraka tijekom sanacije te pokazati postoje li dugoročna odstupanja od propisanih vrijednosti.

Prvi rezultati zasad su povoljni kada je riječ o dnevnim koncentracijama PM10, no tvrdnja da je zrak potpuno čist nadilazi ono što se na temelju samo dva dana mjerenja može znanstveno zaključiti.