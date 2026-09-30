KOBNA VOŽNJA NA AUTOCESTI Pri brzini od 210 km/h udario u kamion, preminuo od ozljeda

Vozač iz BiH Alija Čaušević (33) preminuo je od posljedica teške prometne nesreće u kojoj je automobilom na A3, blizu Sikirevaca, udario u kamion, piše Avaz.ba.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 21 sat, a Alija je automobilom udario u kamion brzinom od najmanje 210 km/h. Uz Aliju, teško je ozlijeđen i njegov suvozač (37).

Zbog siline udara ostali su prikliješteni u vozilu, pa su na mjesto nesreće upućeni pripadnici Hitne medicinske službe i vatrogasci. Oba muškarca prevezena su u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje je Alija podlegao ozljedama.

Od poginulog vozača, inače vozača kamiona, oprostili su se kolege.

"Otišao je naš kolega, naš član, čovjek kojeg smo sretali na putevima, čiji smo rad pratili i čije ćemo ime od danas pamtiti po onome što je bio među nama", naveli su.

Prema informacijama Policijske uprave brodsko-posavske, nesreća se dogodila u nedjelju oko 21 sat na autocesti A3 kod Sikirevaca.

Policija je utvrdila da je 33-godišnji državljanin BiH upravljao automobilom slovenskih registarskih oznaka brzinom od najmanje 210 kilometara na sat, na dionici na kojoj je ograničenje 130 kilometara na sat. Automobil je potom udario u stražnji dio kamiona srbijanskih registarskih oznaka koji se kretao u istom smjeru. Kamionom je upravljao 68-godišnji državljanin Srbije.