Kobna večer na cesti: 31-godišnjak automobilom prešao u suprotni trak i poginuo u sudaru s kamionom

U ponedjeljak, 31. kolovoza oko 21 sat, u mjestu Pustodol Začretski, na državnoj cesti DC 1, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo.

Do prometne nesreće došlo je kada 31-godišnji vozač osobnog automobila nije prilagodio brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti te je u zavoju, uslijed zanošenja, prešao na suprotnu stranu kolnika, gdje je došlo do udara u teretno vozilo kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnji vozač, piše Jutarnji list.

U prometnoj nesreći 31-godišnji hrvatski državljanin, vozač osobnog automobila, smrtno je stradao na mjestu događaja, dok je 41-godišnji hrvatski državljanin, vozač teretnog vozila, zadobio lakše tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Zabok.

Tijelo smrtno stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.

Zbog obavljanja očevida, od 22.00 do 2.30 sati promet na mjestu događaja bio je zatvoren te se odvijao obilaznim pravcem uz regulaciju policijskih službenika.