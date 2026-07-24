Knoll Doll za Dalmaciju Danas: "Odbila sam milijun dolara za OnlyFans"

Knoll Doll večeras je dio zabavnog programa Europskog prvenstva u ragbiju 7 na Parku mladeži u Splitu, gdje će od 22 sata stati za DJ pult i rasplesati publiku.

U razgovoru za naš portal otkrila je nekoliko zanimljivosti iz privatnog i poslovnog života. Ispričala je kako je odbila ponudu vrijednu čak milijun dolara za otvaranje profila na platformi OnlyFans, istaknuvši da joj takav put nikada nije bio opcija.

"Odbila sam milijun dolara za OnlyFans", rekla je Knoll Doll.

Otkrila je i da je diplomirala grafički dizajn te poručila kako joj je obrazovanje bilo iznimno važno.

"Magistra sam grafičkog dizajna", kazala je.

Što nam je još otkrila, uključujući i udvarače koje je odbila, pogledajte u videu.