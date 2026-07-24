Knoll Doll stigla u Split, susrela se s Plenkovićem i Glavinom

Europsko prvenstvo u ragbiju 7 svečano je otvoreno na stadionu Park mladeži u Splitu, koji je ovog vikenda domaćin jednog od najvećih sportskih događaja ljeta u Hrvatskoj.

Uz vrhunski ragbi, organizatori su pripremili i bogat zabavni program, a za glazbenu atmosferu zadužena je i poznata DJ-ica te influencerica Knoll Doll.

Uoči svog večernjeg nastupa, tijekom utakmice ženskih reprezentacija Francuske i Češke, na tribinama se susrela s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem i ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom.

Premijer Plenković tom je prilikom čestitao organizatorima na uspješnoj pripremi Europskog prvenstva, istaknuvši kako ovakva međunarodna sportska natjecanja imaju važnu ulogu u promociji Splita i Hrvatske kao destinacije za velika sportska događanja.

Nakon obilaska prvenstva i praćenja dijela natjecanja, uslijedilo je svečano otvorenje uz glazbeni program, dok će večernji dio zabave kulminirati nastupom Knoll Doll, koja će za DJ pult stati u 22 sata.