Knjižnica stiže pred vrata građana: Split dobiva bibliokombi kroz projekt vrijedan 531 tisuću eura

Gradska knjižnica Marka Marulića Split dobila je vrijedan projekt "Čitanjem do uključivog društva" koji je vrijedan 531 tisuću eura. Projekt je to kojim će se provoditi inkluzivni programi na području Splita i županije.

"Za dobre vibre i dalje čitaj libre" projekt je kojim će se nabaviti bibliokombi koji će dolaziti u splitske gradske kvartove i mjesta diljem Splitsko-dalmatinske županije koja nemaju knjižnicu. U sami projekt uključena su 152 korisnika iz ranjivih skupina, a trajat će do srpnja 2029. godine.

- Mislim kako je jako važno ako netko zbog nekog razloga ne može doći do knjižnice, knjižnica mora doći do njega. Jedan od najboljih načina, između ostalog, je pokretna knjižnica. Znamo kako su knjižnice jedno kulturno i obrazovno središte, a u današnje doba one su utočište od ekrana i interneta, te su benefit za mentalno zdravlje pojedinca i cijele zajednice. Važno je istaknuti kako su knjižnice javno dobro, nisu privilegirane. One idu ususret svojim korisnicima te je važno raditi na mentalnom zdravlju zajednice, kazala je ravnateljica knjižnice, Grozdana Ribičić.

Ovom prilikom ministrica kulture i medija, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek uručila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te je istaknula kako projekt predstavlja ulaganje države u razvoj pokretnih knjižnica.

- Čestitala bih Gradskoj knjižnici, Gradu Splitu i županiji koji prate ovaj projekt. Nakon bibliobusa kojeg smo financiralo 2023. godine sada osiguravamo sredstva za bibliokombi. Sve je ovo dio naše nacionalne strategije poticanja čitanja, ulaganja u knjižnice i pokretne knjižnice. Osigurali smo više od 30 bibliobusa za cijelu Hrvatsku i drago mi je što će se danas realizirati još jedna kampanja za poticanje čitanja. Uvijek smo podrška našim čitateljima, kazala je ministrica Obuljen Koržinek.

- Ako vas sv. Jere pita, recite mu: Županija čita! Projekt je koji će okupiti nešto više od dvadesetak narodnih knjižnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a cilj kampanje je poticati čitanje. Kampanja će se odvijati na društvenim mrežama te će se na taj način knjižnica približiti korisnicima uz povratne informacije.