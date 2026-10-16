Knjiga kao most do mentalnoga zdravlja – Split i Hvar u projektu o preventivnoj i ljekovitoj moći knjiga

Književnice Rosie Kugli i Magdalena Mrčela u Splitu i Hvaru predstavile su projekt Knjiga kao most do mentalnoga zdravlja. Njihove književne tribine kroz interdisciplinarni pristup povezuju književnost, obrazovanje i javno zdravstvo s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih te prevencije rizičnih ponašanja poput vršnjačkog nasilja i ovisnosti te emocionalne izolacije i drugih izazova odrastanja. Program je financiran iz Fonda neraspodijeljenih sredstava Društva hrvatskih književnika.

Biblioteka „Knjige koje mijenjaju svijet“ unutar Umjetničke organizacije Kugli&Kugli predstavljena je kroz nekoliko omiljenih naslova koji tematiziraju probleme mladih: „Nisam ti rekla“, „Hod po rubu“, Dvije crte plavo“, „Dvostruka igra – lažni profil“, „Boje opsesije“ i „Između“. U knjigama je, uz autorice, govorila i psihologinja Karla Dude. Kroz interakciju s publikom povećana je svijest o sve lakšem zaobilaženju zakona i dostupnosti alkohola i droga te o njihovu štetnom utjecaju na mlade. Kao bitan rizični faktor istaknule su se i društvene i medijske manipulacije koje ruše samopouzdanje mladih. Većina okupljenih vidi mogućnost iskrenijeg razgovora o često tabuiziranim temama mentalnoga zdravlja u većoj zastupljenosti književnih djela koja otvoreno govore o mentalnim bolestima, psihološkim manipulacijama, manjku samopouzdanja, suicidalnosti i osnaživanju zajednice u namjeri da se pomogne najranjivijima.

U Splitu je domaćin susreta bila Udruga Feniks, na čelu s predsjednicom Marinom Vidović, a u Hvaru Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, uz pomoć Nikle Barbarić, Zorke Bibić i Jelene Mićić. U objema će ustanovama donirani primjerci hvaljenih knjiga za mlade biti put ka povezivanju, razmjeni iskustava i vjeri u ljektovitu moć knjige i njezinu snagu u borbi za bolje mentalno zdravlje, osobito mladih, što je ujedno i misao vodilja projekta.

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