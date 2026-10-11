Knjiga kao most do mentalnog zdravlja – interaktivni projekt koji spaja književnost i psihologiju

Projekt „Knjiga – most do mentalnog zdravlja“ u Udrugu Feniks Split u srijedu (14.10.) u 19 sati dovodi književnu tribina koja kroz interdisciplinarni pristup povezuje književnost, obrazovanje i javno zdravstvo s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, osobito djece i mladih, te prevencije rizičnih ponašanja poput vršnjačkog nasilja, ovisnosti, emocionalne izolacije i drugih izazova odrastanja. O ovoj izazovnoj temi govorit će književnice Rosie Kugli i Magdalena Mrčela, uz stručni osvrt psihologinje Karle Dude i razgovor s publikom koja je dobrodošla u prostore Udruge Feniks u Ulici Nikole Tesle 15 u Splitu.

Tribina je koncipirana kao interaktivni književno-stručni susret koji uključuje književni razgovor, čitanje i analizu ulomaka iz književnih djela te stručne uvide i otvorenu raspravu s publikom. Program tribine temeljit će se na knjigama iz naklade Umjetničke organizacije Kugli&Kugli, osobito romanima koji tematiziraju važne društvene i psihološke izazove odrastanja i svijesti o vlastitom zdravlju, poput „Nisam ti rekla“, „Hod po rubu“, „Dvije crte plavo“, „Između“, „Dvostruka igra – Lažni profil“ i „Boje opsesije”, koji kroz književnu formu otvaraju pitanja mentalnog zdravlja, vršnjačkog nasilja, stigmatizacije osoba oboljelih od mentalnih bolesti, ovisnosti, emocionalnih kriza i identitetskih dilema.

Ulaz je slobodan, a zainteresirane očekuje ugodno druženje i zakuska u prijateljskom ozračju Udruge Feniks.