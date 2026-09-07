Kninjanin na internetu veličao osuđenog ratnog zločinca, kažnjen s 1000 eura

Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

Utvrđeno je da je putem korisničkog računa na internetskoj platformi javno objavio pjesme i učinio dostupnim neograničenom broju ljudi sadržaje kojima se odavala počast i iskazivala zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine.

Policija je utvrdila da je takvim postupanjem remetio javni red i mir građana, čime je počinio prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Uz optužni prijedlog doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, koji mu je izrekao novčanu kaznu od 1000 eura.

Policija u priopćenju nije navela o kojoj je osuđenoj osobi riječ