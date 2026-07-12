KNIN: Vozilo je planulo usred noći, poznato kako je izbio požar

Dovršen je očevid požara na osobnom vozilu koji je izbio u noći 9. srpnja u Kninu. Očevid su proveli djelatnici Policijske uprave šibensko-kninske u suradnji s djelatnicima Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ iz Zagreba, a utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen.

Ozlijeđenih osoba nije bilo, a jedno vozilo je u potpunosti izgorjelo dok je na drugom nastupila materijalna šteta.



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Kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica ovog događaja se nastavlja.