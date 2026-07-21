KNIN Šakama ga udarao po glavi usred šume. Muškarac završio u bolnici

Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom osumnjičenim za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju na štetu 61-godišnjaka.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u nedjelju, 19. srpnja u šumi u mjestu Strmica, zbog narušenih međuljudskih odnosa, nakon kraćeg verbalnog sukoba, tjelesno napao 61-godišnjaka tako što ga je više puta udario šakom u predjelu glave.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ 61-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teže ozljede.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 53-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.