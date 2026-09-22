Knežević: „Za Biskupski dvor 3,5 milijuna eura, a Pile za 1,4 milijuna nismo kupili“

Gradska vijećnica Centra Viktorija Knežević otvorila je pitanje odluke Grada Dubrovnika da ne iskoristi pravo prvokupa nekretnine na Pilama za 1,4 milijuna eura, uspoređujući je s milijunskim ulaganjem u Biskupski dvor koji nije u gradskom vlasništvu.

Knežević navodi kako je samo za 2026. godinu u gradskom proračunu za projekt Biskupskog dvora predviđeno 3,5 milijuna eura.

„Sedam godina. Otprilike toliko ćemo, prema sadašnjem ugovoru, nakon završetka radova koristiti Biskupski dvor u koji je samo za 2026. predviđeno 3,5 milijuna eura“, poručila je Knežević.

Prema podacima koje iznosi u priopćenju, pravo građenja Grada na Biskupskom dvoru završava 13. srpnja 2035. godine. Radovi su tek počeli, a ugovoreni rok izvođenja je 14 mjeseci. Budu li završeni u predviđenom roku, od njihova završetka do isteka sadašnjeg prava Grada ostalo bi približno sedam godina i osam mjeseci.

„Potrebu za novim vrtićem nitko ne dovodi u pitanje“

Knežević pritom naglašava da ne osporava potrebu Dubrovnika za novim vrtićem. Biskupski dvor trebao bi postati veći vrtić s više od 120 mjesta i sedam odgojnih skupina.

„Ali, to nije odgovor na pitanje Pila“, poručila je.

Na Pilama se, prema njezinim navodima, za 1,4 milijuna eura nije prodavao samo prostor koji je koristio dječji vrtić. Ponuda je obuhvaćala 184,39 četvornih metara stambenog prostora, 139,83 četvorna metra poslovnog prostora i 638 četvornih metara dvorišta.

Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija nisu iskoristili pravo prvokupa, nakon čega je nekretnine kupila tvrtka Vrtovi Pila.

Knežević: To nisu usporedive stvari

Knežević smatra da se rasprava ne bi trebala svoditi na usporedbu manjeg vrtića na Pilama s budućim većim vrtićem u Biskupskom dvoru.

„Na Pilama je Grad za 1,4 milijuna eura mogao kupiti cijeli paket nekretnina koji bi ostao u gradskom vlasništvu. U Biskupskom dvoru ulažemo milijune u objekt koji nije naš i koji ćemo, prema ugovoru kakav danas postoji, nakon uređenja koristiti još sedam godina i osam mjeseci“, poručila je.

Ističe kako izgradnju novog vrtića smatra dobrom viješću, ali drži da ona ne odgovara na pitanje zbog čega Grad nije iskoristio mogućnost kupnje nekretnine na Pilama.

„Novi vrtić je dobra vijest. Ali on ne može izbrisati drugo pitanje: kako smo propustili za 1,4 milijuna eura kupiti nekretninu koja bi ostala gradska, dok gotovo 3,5 milijuna ulažemo u nekretninu koju ćemo, prema sadašnjem ugovoru, nakon uređenja koristiti sedam godina?“, upitala je Knežević.