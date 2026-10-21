Knežević upozorava: Grad za božićne ukrase daje više nego za godišnju potporu jednom od najtrofejnijih hrvatskih sportskih klubova

Grad Dubrovnik odabrao je ponudu od 524.798,58 eura za novu blagdansku rasvjetu, dok je za cjelogodišnje programe Vaterpolskog kluba Jug u 2026. predvidio 423.808 eura. Jedna nabava božićnih ukrasa tako stoji čak 101 tisuću eura više od godišnje gradske potpore jednom od najtrofejnijih hrvatskih sportskih klubova.

Na taj je odnos upozorila gradska vijećnica Centra Viktorija Knežević, ističući kako usporedba najbolje pokazuje o kakvom je iznosu riječ i zašto je potrebno ozbiljno preispitati opravdanost tolikog troška.

„Da se malo našalimo, na dubrovačkom semaforu trenutačno piše: Rasvjeta 525 – Jug 424. Nije rezultat neke nove vaterpolske discipline na Zimskom festivalu, nego usporedba tisuća eura iz gradskog proračuna. I mislim da taj rezultat zaslužuje barem nekoliko pitanja.“

Prema Programu javnih potreba u sportu Grada Dubrovnika za 2026. godinu, za Vaterpolski klub Jug predviđeno je 335.892 eura za redovni program te dodatnih 87.916 eura za stručni rad, ukupno 423.808 eura.

Knežević naglašava da se ne radi o ukupnom godišnjem proračunu Juga, koji ima i druge izvore prihoda, nego o sredstvima koja Grad izdvaja za njegove programe.

„Jug je više od stotinu godina dio identiteta Dubrovnika. To je klub čije ime poznaju diljem Europe, klub u kojem su odrastale generacije naših sugrađana. I onda vidimo da jedna nabava blagdanske rasvjete stoji više od njegove ukupne godišnje gradske potpore. Mislim da nam ta usporedba dovoljno govori o veličini ovog izdatka.“

Knežević pritom ističe da kupljena rasvjeta ostaje u vlasništvu Grada i da će se koristiti više sezona, ali upozorava da će svake sljedeće godine zahtijevati nove troškove postavljanja, uklanjanja i održavanja.

„Nitko ne govori da Dubrovnik ne treba imati lijepu božićnu rasvjetu. Ali postoje različiti načini da se ona osigura. Neki gradovi koriste postojeće ukrase i iznajmljuju dodatne, drugi uključuju sponzore. Uostalom, i naš Jug godinama okuplja poslovne partnere koji pomažu financirati njegov rad. Zašto ne bismo pokušali sličan model primijeniti i na blagdansko uređenje grada?“

Knežević smatra da bi Grad trebao javno prikazati usporedbu mogućih rješenja, očekivani vijek trajanja nove rasvjete te ukupne troškove njezina korištenja tijekom sljedećih godina.

„Nije sporno da Grad želi ljepše ukrasiti Stradun. Pitanje je mora li to stajati više od pola milijuna eura i jesmo li isti rezultat mogli postići za manje novca. To su pitanja na koja građani zaslužuju odgovor, posebno kada znamo koliko je drugih potreba u našem gradu za koje se stalno govori da nema dovoljno sredstava.“

„Lampice ćemo u siječnju ugasiti. Jug će nastaviti trenirati, igrati utakmice i odgajati nove generacije sportaša svih dvanaest mjeseci. Ne uspoređujem njihovu vrijednost, nego novac koji izdvajamo. A za iznos veći od godišnje gradske potpore Jugu morali bismo imati vrlo dobru računicu“, zaključila je Knežević.