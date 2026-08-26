Knežević upozorava Dubrovčane: "Novi GUP neće zaustaviti sve gradnje, građanima se mora reći istina"

Dubrovačka gradska vijećnica Viktorija Knežević upozorila je kako novi Generalni urbanistički plan može biti snažan alat za zaštitu prostora u budućnosti, ali, prema njezinim riječima, neće moći zaustaviti postupke za građevinske dozvole pokrenute dok je sadašnji GUP još na snazi.

Knežević se pritom osvrnula na poruke dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića, koji je javnosti poručio kako je "zaustavio te procese" te da do donošenja novog GUP-a u zaštićenom području Dubrovnika neće biti izdavanja dozvola. Prema mišljenju Knežević, takva poruka građanima može stvoriti dojam da je gradnja već potpuno zaustavljena.

"Novi GUP ne djeluje unatrag"

"Voljela bih da je tako. Nažalost, nije. Dok je sadašnji GUP na snazi, Grad ga treba primjenjivati. Tko prije stupanja novog GUP-a na snagu preda uredan zahtjev s potrebnim projektom i dokumentacijom, ima pravo da se o njegovu zahtjevu odlučuje prema pravilima koja vrijede danas", poručila je Knežević.

Kako tvrdi, ako projekt zadovoljava uvjete važećeg GUP-a i druge zakonske uvjete, dozvola se mora izdati čak i ako bi prema novom prostornom planu ista parcela trebala postati zelena površina. Ključna je, ističe, činjenica da novi GUP nema retroaktivno djelovanje. Prema njezinu tumačenju, ni odgađanje odluke do donošenja novog GUP-a ne mijenja situaciju jer se zahtjev podnesen za vrijeme važenja sadašnjeg plana mora razmatrati prema pravilima koja su vrijedila u trenutku njegova podnošenja.

Knežević ističe kako Grad treba detaljno provjeravati svaki projekt i spriječiti izdavanje bilo kakve nezakonite dozvole, ali smatra da potpuna zabrana izdavanja svih dozvola dok je aktualni GUP na snazi nema uporište u zakonu. "Gradonačelnik može i treba tražiti da se svaki projekt provjeri do posljednjeg detalja, bez pogodovanja i bez gledanja kroz prste. Može i treba tražiti da se ne izda nijedna nezakonita dozvola. Ne može, međutim, zakonito narediti službeniku da odbije zahtjev koji ispunjava važeća pravila", poručila je. Knežević se pritom poziva na odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, kao i na odluke Ustavnog suda i Visokog upravnog suda za koje navodi da potvrđuju primjenu prostornog plana koji je vrijedio u trenutku podnošenja zahtjeva.

"Građani moraju znati što novi GUP može, a što ne može"

Naglasila je kako njezino upozorenje nije obrana bilo kojeg investitora, već pokušaj da se javnosti objasni stvarni pravni doseg novog GUP-a.

"Želim da se prostor zaštiti i da se ne izda nijedna dozvola koja ne ispunjava sve propisane uvjete. Upravo zato građanima treba jasno reći što novi GUP može, a što ne može. Može postaviti stroža pravila za budućnost, ali ne može zaustaviti uredne zahtjeve podnesene dok vrijedi sadašnji GUP", zaključila je Knežević. Njezina je završna poruka jasna: zaštita dubrovačkog prostora mora biti stvarna i pravno održiva, a građani moraju dobiti preciznu informaciju o tome što najavljene promjene prostornog plana doista mogu promijeniti.

"Najava nije isto što i pravni učinak", poručila je Knežević.