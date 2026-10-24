Knežević: "Oni koji prijete i šire mržnju ne govore u ime cijele zemlje!"

"Hrvatska nije samo granica koju čuvamo i zastava koju nosimo. Hrvatska je i način na koji se odnosimo jedni prema drugima. Oni koji vrijeđaju, prijete i šire mržnju, koliko god bili glasni, ne govore u ime cijele zemlje niti smiju određivati njezinu budućnost", poručila je dubrovačka gradska vijećnica Centra Viktorija Knežević, osvrćući se na posljednje javne ispade i pokušaje njihovog opravdavanja.

„U ovoj zemlji ima mnogo ljudi kojima ne treba neprijatelj da bi voljeli svoju domovinu. Ljudi koji poštuju druge, čak i kad se s njima ne slažu. Koji će se s vama žestoko posvađati oko politike, a sutra vam prvi priskočiti u pomoć ako ste u nevolji. I to smo mi. I to je Hrvatska“, istaknula je Knežević.

Naglasila je kako je uvijek bilo i bit će onih koji su agresivni, koji vrijeđaju, prijete i u drugima vide neprijatelje, ali da takvo ponašanje ne smije postati mjerilo društvenih vrijednosti.„Ovu smo zemlju branili i obranili. A sada je gradimo. I to je borba, samo drukčija. Borba za društvo u kojem se ljudi međusobno poštuju, u kojem zakon vrijedi jednako za sve i u kojem se nitko ne mora bojati zato što je drukčiji.“

Knežević je upozorila da izgradnja takvog društva nije ni brza ni jednostavna te da se napredak često smjenjuje s razočaranjima.„Nekad napravimo korak naprijed, pa nas nešto vrati dva natrag. Umorimo se, razočaramo, ponekad se pitamo ima li sve to smisla. Ali opet nastavimo. Jer smo ljudi koji znaju što znači boriti se i ne odustajati.“

Posebno je istaknula odgovornost prema budućim generacijama.„Možda nećemo dočekati sve ono čemu se nadamo. Možda će neke bitke morati dovršiti naša djeca. Ali najmanje što im dugujemo jest da im ne ostavimo samo probleme protiv kojih se moraju boriti, nego i nešto dobro što smo za njih uspjeli izgraditi.“

Poručila je kako, unatoč svim teškoćama, nema razloga za odustajanje od društva uzajamnog poštovanja, slobode i jednakosti pred zakonom.„Nećemo posustati. Ne zato što mislimo da ćemo preko noći promijeniti svijet, nego zato što znamo da se bolji svijet ne događa sam od sebe.Hrvatska nije samo granica koju čuvamo i zastava koju nosimo.Zastava govori kojoj zemlji pripadamo. Način na koji se odnosimo jedni prema drugima govori kakva je ta zemlja.

A to je, na kraju, ono što ostavljamo svojoj djeci“, zaključila je Knežević.