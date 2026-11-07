Knežević odgovorila Frankoviću: "Postoje dileri na ulici, ali i oni čiji se poslovi dogovaraju u uredima"

Gradska vijećnica Centra Viktorija Knežević osvrnula se na inicijativu gradonačelnika Mate Frankovića kojom traži obvezne zatvorske kazne za trgovce drogom, predloživši da se ista odlučnost pokaže i u borbi protiv političke korupcije.

„Mato Franković predlaže obvezan zatvor za dilere droge. Bez uvjetnih kazni, bez popusta! Odvjetnik mu je već objasnio da je za prodaju droge zatvor ionako pravilo.Ali dobro, kad smo već krenuli s velikim zakonodavnim inicijativama, imam i ja jednu.Idemo istom odlučnošću na političku korupciju. I na klijentelizam koji joj otvara vrata. Uzeo si mito da izdaš dozvolu? Zatvor.

Namjestio si natječaj za proviziju? Zatvor. Prodao si politički utjecaj da nekome središ posao koji po pravilima ne može dobiti? Zatvor .I oduzimanje svega što je nezakonito stečeno.

Naravno, i za ta kaznena djela zakon već propisuje zatvorske kazne. Ali vidim da nas to ne sprječava u pokretanju velikih inicijativa”, poručila je Knežević.

Istaknula je kako bi bilo zanimljivo vidjeti hoće li gradonačelnik pokazati jednaku odlučnost i kada je riječ o trgovini političkim utjecajem.„Jer postoje dileri koji robu prodaju na ulici. A postoje i oni čiji se poslovi dogovaraju u uredima, uz kavu i stisak ruke. Ponekad sve završi i zajedničkom fotografijom za medije.Za trgovinu drogom trebaš robu. Za trgovinu utjecajem dovoljno je imati prave ljude na telefonu.Pa kad smo već odlučili biti neumoljivi prema kriminalu, budimo neumoljivi prema svima.I u trenirkama. I u odijelima.”, zaključila je Knežević.