Knežević o veličanju Mladića: Zločinci ne smiju postati uzori mladima, a odgovornost se ne smije pripisivati cijelom narodu

Gradska vijećnica stranke Centar Viktorija Knežević osudila je veličanje Ratka Mladića u Beogradu, poručivši da žrtve i njihove obitelji zaslužuju jasnu osudu ratnih zločina. Istodobno je upozorila da se opravdana ogorčenost ne smije pretvoriti u neprijateljstvo prema ljudima koji s takvim postupcima nemaju nikakve veze.

"Gledati kako tisuće ljudi u Beogradu dolaze odati počast Ratku Mladiću duboko je uznemirujuće. Posebno razumijem ogorčenost ljudi koji su u ratu izgubili nekoga ili sami prošli kroz strah i stradanje. Mladić je pravomoćno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine i broj ljudi koji mu danas odaje počast ništa ne mijenja u njegovoj odgovornosti", istaknula je Knežević.

Naglasila je da nitko obitelji ne osporava pravo da pokopa pokojnika, ali da je javno predstavljanje čovjeka osuđenog za najteže ratne zločine kao heroja nešto sasvim drugo.

"Takvo veličanje zaslužuje jasnu osudu. Žrtve i njihove obitelji imaju pravo očekivati da u ovakvim trenucima ne relativiziramo ono što se dogodilo", poručila je.

"Opasno je kada se zločin počne pretvarati u mit"

Knežević, koja je i sama doživjela rat 1991. godine, upozorila je na poruke koje se takvim prizorima šalju novim generacijama.

"Ne mislim da se povijest mora ponoviti. Ali znam koliko je opasno kada se zločin počne pretvarati u mit, a osuđeni zločinci u uzore mladima", navela je.

Istodobno je istaknula da se na temelju prizora iz Beograda ne smije stvarati slika o cijelom narodu. Podsjetila je da i u Srbiji postoje ljudi koji se javno protive veličanju Mladića, među kojima su i Žene u crnom.

"Njihov glas treba čuti upravo sada, jer pokazuje da ni tamo ne postoji samo jedan odnos prema prošlosti. Mislim ovih dana i na ljude u Srbiji, ali i na naše sugrađane srpske nacionalnosti, koji s ovim prizorima nemaju ništa, kojima je zbog njih možda teško ili neugodno, koji ih se srame i koji strepe da će ih netko zbog tuđih postupaka gledati drugačije", kazala je Knežević.

Odgovornost mora ostati na onima koji veličanje podržavaju

Poručila je da odgovornost za veličanje Mladića treba ostati na onima koji u tome sudjeluju, koji ga organiziraju, podržavaju ili opravdavaju.

"Nema razloga da teret njihovih postupaka nosi netko tko ih nije izabrao i s njima se duboko ne slaže. Upravo u ovakvim trenucima moramo biti sposobni učiniti oboje: jasno stati uz žrtve i bez ikakvog relativiziranja osuditi veličanje ratnih zločinaca, ali istodobno sačuvati dovoljno razuma i ljudskosti da ljude ne počnemo promatrati prvenstveno kroz njihovu nacionalnost", poručila je.

Zaključno je istaknula važnost obrazovanja mladih o ratnim zločinima i odgovornosti za njih.

"Mladi trebaju znati što se dogodilo, tko je za što odgovoran i zašto je veličanje zločina opasno. Ali ne trebaju naslijediti neprijateljstvo prema ljudima koji im ništa nisu učinili", zaključila je Knežević.