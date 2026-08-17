Knežević nakon požara kod Omiša: Što ako se isto dogodi Dubrovniku?

Veliki požar na omiškom području otvorio je pitanje spremnosti Dubrovnika za sličan scenarij, posebno u slučaju da vatra presiječe cestovne pravce i stanovnicima i turistima kao jedina mogućnost evakuacije ostane more.

Gradska vijećnica Viktorija Knežević uputila je gradonačelniku Matu Frankoviću prijedlog mjera kojima bi se provjerila i ojačala spremnost sustava civilne zaštite, s posebnim naglaskom na organizaciju evakuacije stanovništva morskim putem.

„Omiški požar postavio je pitanje koje Dubrovnik ne smije čekati da mu postavi katastrofa: Što radimo ako vatra zatvori cestu, a ljudima ostane samo more?Tko organizira brodice, gdje se ljudi ukrcavaju, koliko plovila imamo, koliko ljudi mogu primiti, tko njima upravlja i kamo ih vozimo? To moramo znati prije požara, a ne smišljati dok požar traje”, istaknula je Knežević.

"Rečenica u dokumentu neće ukrcati nepokretnu osobu u brod"

Knežević upozorava da je u javno dostupnom Planu djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika morska evakuacija opisana tek riječima „iz luke Dubrovnik u najbližu luku“, što smatra nedovoljno konkretnim za stvarnu kriznu situaciju.

„Rečenica u dokumentu neće ukrcati stariju ili nepokretnu osobu u brod. Moramo unaprijed znati koja su plovila raspoloživa, tko su osposobljeni voditelji, koliko ljudi mogu primiti, gdje su mjesta ukrcaja i iskrcaja, koliko vremena treba za njihovo aktiviranje, u kojim vremenskim uvjetima mogu sigurno isploviti i tko zapovijeda cijelom operacijom.”

Zato predlaže uspostavljanje konkretnog protokola pomorske evakuacije u suradnji s Lučkom kapetanijom, vatrogascima, policijom, lučkim upravama, prijevoznicima te vlasnicima plovila koji bi se dobrovoljno unaprijed uključili u sustav.

U njemu bi se evidentirala raspoloživa plovila, njihovi kapaciteti i lokacije, osposobljeni voditelji, mjesta ukrcaja i iskrcaja, potrebna sigurnosna oprema te vrijeme potrebno za isplovljavanje. Morao bi biti jasno definiran i način pozivanja i zapovijedanja.

„Vlasnike brodica ne smijemo prvi put tražiti kada vatra već zatvori cestu. Pravi sustav unaprijed zna na koga može računati.”

Traži simulaciju velikog požara i zatvaranja D8

Knežević upozorava i da Grad svoj sustav civilne zaštite ocjenjuje kao sustav „visoke spremnosti“, dok iz javno dostupnih podataka, kako navodi, nije moguće utvrditi koliko je ta spremnost stvarno testirana. Ističe da se osposobljavanje pripadnika civilne zaštite godinama odgađalo te da nakon održanih vježbi javnosti nisu predstavljeni konkretni podaci o odazivu, vremenu potrebnom za okupljanje i uočenim problemima.

Od gradonačelnika je zato zatražila da Grad u roku od 30 dana objavi koliko je ljudi osposobljeno i raspoloživo, koliko im treba za okupljanje, kakvom opremom i prijevoznim sredstvima raspolažu te u kojoj je fazi priprema ovogodišnje vježbe civilne zaštite.

Predlaže i vježbu koja bi simulirala veliki požar praćen jakim vjetrom, zatvaranje D8, nestanak struje i probleme s komunikacijama, uz velik broj turista te potrebu za evakuacijom starih, bolesnih i nepokretnih osoba kopnenim i morskim putem.

„Dubrovnik ima izvrsne vatrogasce, HGSS, Crveni križ, hitnu pomoć i druge ljude koji u krizama izlaze na teren. Upravo zato ih ne smijemo ostaviti da u trenutku katastrofe vlastitim znanjem i improvizacijom nadoknađuju ono što sustav nije pripremio.”

Knežević traži i pripremu jasnih uputa za građane i turiste, najmanje na hrvatskom i engleskom jeziku, s informacijama o mjestima okupljanja, pravcima evakuacije i načinu postupanja u različitim vrstama opasnosti. Predložila je da se sve mjere razmotre već na sljedećoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika.

„Ne tražim još jedan dokument koji će završiti u registratoru. Tražim da znamo što se događa ako nam jednog dana cesta više nije izlaz.

Papir ne evakuira ljude. Spremnost se ne proglašava — spremnost se dokazuje.”