Knežević (HDZ) otkrio što je napravljeno na Šinama: "Osam mjeseci možda je kratko, ali napravili smo ozbiljan iskorak"

Kotarski izbori u Splitu održavaju se ove nedjelje, 27. rujna, a među kotarevima u kojima će građani birati novo vijeće je i Gradski kotar Šine. Jedan od kandidata je Ivan Knežević Ziko, koji je proteklih osam mjeseci obnašao dužnost predsjednika Vijeća GK Šine, nakon što je prethodno bio vijećnik. Knežević je uoči izbora stanovnicima predstavio presjek aktivnosti iz proteklog razdoblja, ali i projekte za koje se, kako navodi, želi nastaviti zalagati u novom četverogodišnjem mandatu. Knežević je nositelj HDZ-ove liste na Šinama. "Osam mjeseci možda se na prvi pogled čini kao kratko vrijeme za napraviti ozbiljniji iskorak", poručio je Knežević, istaknuvši kako se tijekom 2026. godine radilo na nizu komunalnih, prometnih i društvenih projekata.

Asfaltirane ulice i prometna sigurnost

Kao jedan od važnijih segmenata rada izdvaja sigurnost i promet. Prema njegovim riječima, tijekom godine u cijelosti su asfaltirane ulice Krilava i Stari put, dok su oštećenja kolnika sanirana u Templarskoj, Tandarinoj i Josipovoj ulici te u Ulici Slanice. Izrađen je i prometni elaborat za područje cijelog kotara, a na četiri lokacije postavljena su nova prometna ogledala. Poseban naglasak Knežević stavlja na rješavanje problema kanalizacijske mreže, koju opisuje kao jedan od temelja osnovne kvalitete života. Kao primjer navodi Mirni put, gdje su se radovi na dovršetku kanalizacijske mreže nastavili nakon sastanka naručitelja, izvođača i stanovnika.

Pomak je, tvrdi, napravljen i u Ulici Mali put. "Nakon višedesetljetnog zastoja uspjeli smo okupiti vlasnike objekata i postići dogovor zahvaljujući kojem bi se 18 objekata trebalo spojiti na kanalizacijsku mrežu", naveo je Knežević. Budući da zahvat nije dio projekta aglomeracije, trenutačno se, prema njegovim riječima, izrađuje potrebna projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

Zahvati oko OŠ Kamen – Šine

Tijekom proteklih mjeseci izvođeni su i radovi oko Osnovne škole Kamen – Šine. Saniran je pokos, a betonskim blokovima nastojalo se spriječiti moguće odrone zemlje. Uređeno je osam novih parkirnih mjesta, posađen drvored te dodatno uređeno zelenilo oleandrima, maslinama, limunima i narančama.

Izgrađena je i pješačka staza na zemljanom pokosu kojim su se učenici koristili kao prečacem do škole.

Knežević kao jedan od sljedećih prioriteta ističe sanaciju opasnih stijena u šumici sa sjeverne strane škole. "Na realizaciji ovog projekta nastavit ćemo inzistirati prema Gradu Splitu jer sigurnost djece mora imati prioritet", poručio je.

Planirano proširenje DV Margaritela

Govoreći o predškolskim kapacitetima, Knežević navodi kako su u gradskom proračunu predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za proširenje Dječjeg vrtića Margaritela. Na istočnom pokosu iza vrtića ograđena je velika zelena površina koja bi se trebala koristiti za dječju igru i boravak na otvorenom.

Postavljen je i jarbol s hrvatskom zastavom, dok je postojeća rasvjeta prema vrtiću, za koju se navodilo da smeta okolnim objektima, zamijenjena štedljivom rasvjetom na solarni pogon. "Šine rastu, broj djece raste, a s njima trebaju rasti i kapaciteti te kvaliteta prostora u kojima djeca svakodnevno borave", naveo je Knežević.

Park Vidovac na gotovo 3.900 četvornih metara

Jedan od većih projekata koji Knežević izdvaja je Park Vidovac, zamišljen kao prostor za djecu, rekreaciju, druženje i odmor. Na površini od 3.859 četvornih metara planirani su dječje igralište, fitness i rekreacijska zona, mirniji prostor za boravak i odmor te rekonstrukcija postojećeg balotaškog zoga. Projektom je predviđeno i očuvanje te sanacija postojećeg zelenila. Prema Kneževićevim riječima, projektna dokumentacija je dovršena, a realizacija projekta predviđena je kroz proračun Grada Splita za 2026. godinu.

Knežević ističe kako rad kotara ne vidi isključivo kroz komunalne projekte. "Kotar su prije svega ljudi", poručio je, podsjetivši na niz društvenih događanja organiziranih tijekom godine. Na Uskrsni ponedjeljak, u suradnji sa Župom sv. Mihovila i MO Kamen, uz blagoslov kipa Gospe od Karmela ispred samostana na Vidovcu organizirana je pučka fešta. Obilježen je i blagoslov obnovljene crkvice sv. Petra, uz druženje i koncert Petra Dragojevića, dok je povodom Dana kotara ispred OŠ Kamen – Šine organizirana pučka fešta s glazbom, hranom i sadržajima za najmlađe.

"Nemam političkih ambicija izvan našeg kotara"

Na kraju obraćanja stanovnicima Knežević je poručio kako nema političkih ambicija izvan Šina. "Nemam političkih ambicija izvan našeg kotara niti na ovu dužnost gledam kao na odskočnu dasku za neku drugu funkciju", naveo je. Dodao je kako je kao vlasnik judo kluba i trener više od stotinu djece ostvario svoje profesionalne ambicije te da želi svoje vrijeme i energiju usmjeriti na poboljšanje uvjeta života na Šinama. "Kao predsjednik kotara želim svoje vrijeme i energiju usmjeriti prema tome da generacije koje dolaze imaju kvalitetnije, sigurnije i uređenije mjesto za život – mjesto na koje će biti ponosne i u kojem će jednog dana poželjeti stvarati vlastite obitelji", zaključio je Ivan Knežević Ziko.

Kotarski izbori u Splitu održavaju se u nedjelju, 27. rujna 2026. godine.