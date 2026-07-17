Knežević: Dubrovnik je bio ispred svog vremena, vrijeme je da to bude opet

Grad Dubrovnik objavio je poziv vrijedan pola milijuna eura za financiranje kulturnih programa u 2027. godini, a među prioritetima su obilježavanje 400. obljetnice Lazareta i 500 godina od velike epidemije kuge. Tim je povodom gradska vijećnica Centra Viktorija Knežević poručila da kulturna politika ne bi smjela biti usmjerena isključivo na prošlost.

Knežević smatra da su važne povijesne obljetnice vrijedan dio dubrovačke baštine, ali upozorava da grad istodobno mora stvarati prostor za nove ideje, umjetnike i publiku.

– Mi svoju prošlost volimo, ponekad možda i malo previše. Ali pošteno je reći: imamo i zašto. Samo, ljudi koji su tu slavnu prošlost stvarali nisu cijelo vrijeme gledali unatrag. Gledali su što dolazi i smišljali kako biti korak ispred drugih. Lazareti su najbolji primjer za to. Nisu nastali zato što je Dubrovnik bio nostalgičan, nego zato što je bio pametan, moderan i ispred svog vremena. Pa bi bilo dobro da takva bude i naša kulturna politika – poručila je.

Istaknula je kako uz programe posvećene dubrovačkoj baštini treba otvoriti više prostora mladim autorima, suvremenoj umjetnosti, digitalnoj kulturi, novim formatima i sadržajima koji govore o Dubrovniku kakav je danas i kakav bi mogao biti u budućnosti.

– Najbolji način da odamo počast slavnoj prošlosti nije da u njoj ostanemo živjeti, nego da opet napravimo nešto po čemu će nas pamtiti – zaključila je Knežević.