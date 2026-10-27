Klub dobrovoljnih darivatelja krvi „Brodosplit” – više od 55 godina humanosti i solidarnosti!

Iza svake darovane doze krvi krije se plemenit čin koji može spasiti nečiji život. Upravo na vrijednostima humanosti, solidarnosti i brige za druge već više od pola stoljeća počiva rad Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi „Brodosplit”, osnovanog 1970. godine.

Klub okuplja ljude velikog srca koji nesebičnim darivanjem krvi pomažu bolesnima, ozlijeđenima i svima kojima je krv neophodna. Njihova dugogodišnja predanost predstavlja vrijedan doprinos zajednici i zdravstvenom sustavu.

Povodom 55. obljetnice humanitarnog djelovanja, Klubu je dodijeljena zahvalnica Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenog križa Split, kao priznanje za dugogodišnji rad, humanost i nesebično pomaganje drugima.

Zahvalnicu je primio Rato Delić, tajnik Kluba, u ime svih članova koji svojim primjerom već desetljećima potvrđuju da su humanost i solidarnost vrijednosti koje nemaju cijenu.

Članovi Kluba svojim sloganom „Samo jedno darivanje krvi tijekom godine” potiču sve potencijalne darivatelje da im se pridruže i postanu dio ove plemenite misije.

Hvala svim darivateljima krvi koji nesebično daruju ono najvrjednije - priliku za novi život!