Klis ovog ljeta privukao više od 20.000 posjetitelja: Vetma otkrio brojke Kliškog kulturnog ljeta

Kliško kulturno ljeto 2026. okupilo je više od 20.000 posjetitelja kroz čak 26 manifestacija, objavio je načelnik Općine Klis Jakov Vetma. Riječ je o programu koji je tijekom ljeta obuhvatio koncerte, kazališne predstave, izložbe, promocije knjiga, dječje sadržaje, sportska natjecanja i tradicionalne manifestacije. Vetma je u objavi poručio kako je Klis i ove godine bio mjesto glazbe, tradicije, zabave i druženja, uz sadržaje namijenjene različitim generacijama. Da je program od početka zamišljen kao spoj glazbe, kazališta, književnosti i tradicije, bilo je najavljeno još u lipnju, a događanja su se odvijala na više lokacija diljem općine.

Od koncerata pod zvijezdama do Fešte sv. Roka

Tijekom Kliškog kulturnog ljeta održani su koncerti pod zvijezdama, premijere i predstave, promocije i izložbe, dječje manifestacije i radionice te sportska natjecanja. Posebno mjesto u programu imala je i tradicionalna Fešta sv. Roka, zaštitnika Klisa, čiji se blagdan obilježava u kolovozu. Općina Klis tada je i svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježila svoj Dan općine. Načelnik Jakov Vetma, koji se i na službenim stranicama Općine Klis navodi kao aktualni općinski načelnik, zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji programa.

Vetma zahvalio udrugama i pojedincima

Posebnu zahvalu uputio je lokalnim udrugama i organizacijama koje su sudjelovale u stvaranju programa, među kojima su KGD Mosor Klis Kosa, Hrvatsko društvo Trpimir Klis, Povijesna postrojba Kliški uskoci, MK Free Riders Klis, Nogometni klub Uskok Klis, Art Clissa i Lovačka udruga Svećurje. Zahvalio je i svim pojedincima koji su pomogli u organizaciji brojnih događanja. "Vidimo se dogodine!", poručio je Vetma na kraju objave, čime je najavio nastavak manifestacije i idućeg ljeta.