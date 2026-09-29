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Klis ovog ljeta privukao više od 20.000 posjetitelja: Vetma otkrio brojke Kliškog kulturnog ljeta

26 manifestacija
Jakov Vetma

Kliško kulturno ljeto 2026. okupilo je više od 20.000 posjetitelja kroz čak 26 manifestacija, objavio je načelnik Općine Klis Jakov Vetma. Riječ je o programu koji je tijekom ljeta obuhvatio koncerte, kazališne predstave, izložbe, promocije knjiga, dječje sadržaje, sportska natjecanja i tradicionalne manifestacije. Vetma je u objavi poručio kako je Klis i ove godine bio mjesto glazbe, tradicije, zabave i druženja, uz sadržaje namijenjene različitim generacijama. Da je program od početka zamišljen kao spoj glazbe, kazališta, književnosti i tradicije, bilo je najavljeno još u lipnju, a događanja su se odvijala na više lokacija diljem općine.

Od koncerata pod zvijezdama do Fešte sv. Roka

Tijekom Kliškog kulturnog ljeta održani su koncerti pod zvijezdama, premijere i predstave, promocije i izložbe, dječje manifestacije i radionice te sportska natjecanja. Posebno mjesto u programu imala je i tradicionalna Fešta sv. Roka, zaštitnika Klisa, čiji se blagdan obilježava u kolovozu. Općina Klis tada je i svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježila svoj Dan općine. Načelnik Jakov Vetma, koji se i na službenim stranicama Općine Klis navodi kao aktualni općinski načelnik, zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji programa.

Vetma zahvalio udrugama i pojedincima

Posebnu zahvalu uputio je lokalnim udrugama i organizacijama koje su sudjelovale u stvaranju programa, među kojima su KGD Mosor Klis Kosa, Hrvatsko društvo Trpimir Klis, Povijesna postrojba Kliški uskoci, MK Free Riders Klis, Nogometni klub Uskok Klis, Art Clissa i Lovačka udruga Svećurje. Zahvalio je i svim pojedincima koji su pomogli u organizaciji brojnih događanja. "Vidimo se dogodine!", poručio je Vetma na kraju objave, čime je najavio nastavak manifestacije i idućeg ljeta.

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