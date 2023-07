Klis ima Perlicu, Split legendarne ćevape, a Zadvarje sve to u buffetu "San": Uvjerili smo se zašto Dalmatinci masovno posjećuju ugostiteljski objekt s tri desetljeća tradicije!

Splićani znaju da se najbolja janjetina može pronaći u Klisu, Gornjem Sitnom ili Boraji, a po pitanju ćevapa konkurencija u gradu je već poprilična. Za stanovnike od Makarske do Imotskog dvojbe nema, najukusnija janjetina i ćevapi naručuju se samo na jednom mjestu - buffetu San iz Zadvarja. Ova mala općina, kako joj antički korijen riječi i otkriva, vrata su Zagore, pa ne samo lokalno stanovništvo nego i putnici namjernici već puna tri desetljeća na okrjepu svraćaju upravo u buffet San.

"San" u kontinuitetu radi već 30 godina, s kratkom pauzom za vrijeme "korone", otkriva nam vlasnik ugostiteljskog objekta, Mate Santrić. Ne postoji ništa ljepše nego kada je netko u cijelosti posvećen i svome poslu i svome rodnom kraju, a sve to utjelovljuje ovaj 36-godišnjak.

- Nama svima koji tu živimo, koji smo tu ostali tu živjeti, ponos je živjeti u našem Zadvarju. Odlučili smo se ne iseliti u veće gradove ili inozemstvo i ostati na djedovini. Imali smo svoje vizije, imamo i dan danas. Smatramo da se u današnje vrijeme bez obzira gdje se nalazimo, upornošću i radom sve može postići jer kvaliteta će se prepoznati prije ili poslije.

Sjećaš li se kako je sve krenulo kada je u pitanju "San". Proslavili ste 30 godina uspješnog rada...

- Ne sjećam se svih detalja, no sjećam se da sam kao malo dijete, pred početak škole, određenih scena iz dopremanja svega. Majke i oca koji su uložili puno truda da objekt krene s radom.

Krenulo je u početku kao caffe bar, a prekretnicu je označio naš Sajam utorkom. Zatim je ponedjeljkom i utorkom krenula priprema pečenja i drugih autohtonih jela, tipa janjećeg drobčića, veneziana, lešo janjetine. Krenuli smo s nekoliko vrsta jela, da bi se tijekom kasnijih godina to nadograđivalo te smo došli do današnje razine.

Objekt je pozicioniran u srcu Zadvarja. Krajolik je predivan. U blizini imamo jednu novu atrakciju koja je u fazi uređenja. O čemu se radi?

- Radi se o izgradnji sedam vidikovaca na šetnici uz kanjon rijeke Cetine na vodopadu Velika i mala Gubavica. To je kratko to, bit će još dosta popratnih sadržaja ali to ćemo ostaviti za sam kraj, kada bude finalno otvaranje.

Što nudi San što se tiče gastronomske ponude?

- Nadaleko smo poznati po našoj pečenoj janjetini. To nam je bila neka osnova i kruna je našeg dosadašnjeg rada svih ovih godina. Pošto sam veliki ljubitelj mesa, uvijek me interesiralo ići stepenicu više. Smatram da, kada nešto radiš, to onda moraš raditi kako treba ili se uopće time ne baviti. Tako da smo janjetinu usavršili, kao i ostala mesna jela. Što se tiče restoranske ponude, također imamo vrhunski teleći kotlet, našu platu San koja je mješavina telećih kotleta, punjenih ražnjića, naših ćevapa... Posebno bih stavio naglasak na naše domaće ćevape koje sami koje sami proizvodimo. Smatram da su nam domaći ćevapi najbolji mogući proizvod kojeg proizvodimo, naravno uz neizostavno pečenje - to nam je najbolje i broj jedan. Ovime smo najbolje ovladali, i ovu gastronomsku ponudu smo usavršili.

Zadvarci i stanovnici ovog dijela Zagore i Dalmacije su vas prepoznali. Vidim, ima mjesta za parking, omiljeno ste mjesto od jutra do kasno navečer, nije da radite samo jedan dio dana. Već ujutro ste spremni za gastro užitke.

- Restoran radi od ujutro u šest do navečer u ponoć, s time da kuhinja radi već od devet sati ujutro što se tiče gotovih jela, naših marenda. Tokom dana dalje ide a la carte, itd.

Janjetina... Nekako se može kazati da ono što bi bilo Splićanima Klis i Sitno, to je ovom dijelu Dalmacije Zadvarje.

M: Slažem se. Što je Klis Splitu, to smo mi omiškoj i Makarskoj rivijeri. Mi smo tu zaleđe koje čuva i njeguje tu tradiciju i kvalitetu pečene janjetine.

Janjci nisu, vjerujem, s Novog Zelanda (smijeh)...

- Nisu niti će ikada biti, što se nas tiče. Nabava janjaca je Kaštelanska zagora, Šibensko zaleđe, od Tromilje prema Krki, od Prgometa, Kamešnica. Smatramo da je od tamo najbolja janjetina. Isključivo domaći proizvodi.

Zadvarje je strateški na lijepom mjestu. Blizu je more, blizu je autocesta, i zapravo svatko tko putuje prema moru ili prema Zagori, ovdje je zgodno za stati.

- Možemo kazati da je naša geografska pozicija Bogom dana. Samo ime Zadvarje potječe od riječi 'dvare' koja znači 'vrata', tako da smo jedan od prirodnih silaza na more. U današnje vrijeme, kada je više-manje sve dostupno, na Zadvarju ste za dvadesetak minuta iz Splita, Makarske... Sve nam je blizu.

Nije samo janjetina i ćevap, može se ovdje dobiti i slatko, može se popiti kava ili pivo - cijela ponuda.

- Tako je. Imamo kompletnu gastronomsku ponudu, i garantiramo što god bilo tko kod nas izabere, neće pogriješiti.

Radite li narudžbe za velike događaje kao što su krštenja, krizme, ima li toga?

- Naravno, ima toga. Time se možemo i pohvaliti, jer smo za sljedeću godinu već skoro bukirani u potpunosti što se tiče sezone i događanja kao što su pričesti i krizme, u peti i šesti mjesec nakon Uskrsa. Ljudi su prepoznali našu kvalitetu.

Sudeći i samo prema onome što smo danas vidjeli, nisu samo "lokalci" ovdje, primijetio sam i strane goste. Ide vam u korist činjenica da je, prvo, naša obala sve posjećenija, a drugo da strategija turizma počinje ozbiljno shvaćati da bez Zagore nema cjelovite priče za Dalmaciju.

- Ljudi su shvatili da pomaka prema naprijed ne može biti ako se ne ujedinimo. Meni je drago da smo barem ovdje u Zadvarju svi ujedinili i što svi guramo naprijed. Zato se i dobro razvijamo, kao što ste i vidjeli. Samo se zajedničkim snagama može sve uskladiti. Stranaca naravno ima. Svake godine niču neke nove kuće za odmor s bazenima koje, dapače, se ne bi postidjele i da su na moru. Ljudi su željni mira, odmora i dobre hrane, a mi im to sve možemo omogućiti.

Postoje li poslovni planovi za dalje? Što se tiče samog prostora, imamo ovaj štekat uz cestu, pa ovaj prednji dio pa treću prostoriju.

- Znate kako kažu, tko je lud i voli radit može po cile dane, tako i ja. Ja sam vam avanturist, volim sve probati i sve vidjeti. Planova imamo, hvala Bogu djece imamo i nadamo se njihovoj pomoći. Planova imamo dosta. U pripremi imamo terasu na katu koja bi trebala biti brzo otvorena.

Zato ne dvojite, dođite u Zadvarje, uživajte u ljepotama Zagore i svakako najboljoj janjetini i ćevapima ovog dijela Dalmacije!