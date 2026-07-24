Klis dodijelio još pet parcela mladim obiteljima: "Zaključili smo ciklus s više od 20 dodijeljenih zemljišta"

Općina Klis nastavila je s provođenjem demografskih mjera usmjerenih na rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. U Domu kulture Jozo Buliga u petak su svečano potpisani ugovori s pet obitelji koje su ostvarile pravo građenja na građevinskim zemljištima u vlasništvu Općine. Ugovori su potpisani s korisnicima odabranima kroz dva javna natječaja za osnivanje prava građenja radi izgradnje obiteljske kuće, uz mogućnost naknadnog otkupa nekretnine.

Tri obitelji imaju petero ili više djece

Dvije obitelji koje su ostvarile pravo građenja već žive na području Općine Klis, dok preostale tri obitelji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske. Riječ je o obiteljima s petero ili više djece koje će svoj novi dom izgraditi na području Klisa. Načelnik Općine Klis Jakov Vetma istaknuo je kako je riječ o nastavku demografske politike koja se provodi još od 2018. godine.

"Zadovoljan sam što smo danas potpisali pet ugovora za mlade obitelji. Dvije obitelji dolaze s područja Općine Klis, dok su tri obitelji s petero ili više djece. Time smo zaključili ciklus u kojem je dodijeljeno više od 20 parcela. Ovu mjeru provodimo od 2018. godine", kazao je Vetma.

"Nikada nismo imali primjedbe na natječaje"

Vetma je zahvalio djelatnicima Općine koji su sudjelovali u pripremi i provedbi javnih natječaja, istaknuvši kako tijekom dosadašnjeg provođenja mjere nije bilo primjedbi na provedene postupke. "Hvala svim službenicima koji su provodili ove procedure. Nikada nismo imali nikakvih primjedbi na naše natječaje i veselim se dolasku naših novih stanovnika. Klis svakodnevno raste i ima sve više stanovnika", poručio je načelnik.

Dodao je kako su dodijeljene parcele površine od približno 500 do 700 četvornih metara, ovisno o pojedinoj lokaciji. "Uvjeren sam da ćemo u idućih pet godina imati na raspolaganju još velik broj parcela", zaključio je Vetma.

Dobitnik: "Dat ćemo sve od sebe da što prije izgradimo kuću"

Jedan od korisnika koji je ostvario pravo građenja zahvalio je Općini Klis, istaknuvši koliko ovakva mjera znači obiteljima koje pokušavaju riješiti stambeno pitanje. "U današnje je vrijeme teško riješiti stambeno pitanje. Veliko hvala Općini Klis. Dat ćemo sve od sebe da što je moguće prije izgradimo kuću", kazao je.

Demografskom mjerom Općina Klis želi potaknuti ostanak mladih obitelji na svom području, ali i privući nove stanovnike, omogućujući im povoljnije uvjete za izgradnju vlastitog doma i dugoročni život u Klisu.