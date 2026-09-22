Klis dodijelio 20 parcela mladim obiteljima. Posljednje tri otišle obiteljima sa čak 17 djece

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma osvrnuo se na demografske i socijalne mjere koje je Općina provodila proteklih godina, istaknuvši kako su u njihovu središtu obitelji, djeca, mladi, umirovljenici i ostali stanovnici Klisa.

Povod za objavu bio je video prikazan na ovogodišnjoj svečanoj sjednici Općinskog vijeća, u kojem su predstavljeni projekti i mjere lokalne vlasti. Svečana sjednica održana je u kolovozu na Kliškoj tvrđavi, a Vetma je tada također naglasio demografske projekte i dodjelu zemljišta mladim obiteljima.

Jedna od mjera koju je Vetma posebno izdvojio jest program povoljnog zemljišta kojim se mladim obiteljima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja. Prema njegovoj objavi, dosad je dodijeljeno 20 parcela, a posljednje tri dobile su obitelji koje zajedno imaju 17 djece. Podatak o ukupno 20 dodijeljenih parcela Vetma je iznio i na ovogodišnjoj svečanoj sjednici.

Program zemljišta za mlade obitelji u Klisu provodi se već nekoliko godina. Općina je prve ugovore počela sklapati 2021., a pravo građenja dodjeljivano je pod povoljnim uvjetima, uz mogućnost kasnijeg stjecanja vlasništva.

Među demografskim mjerama Vetma je naveo i status roditelja odgojitelja, koji je Klis uveo još 2020. godine. Uz to je istaknuo izjednačavanje cijena privatnih i javnih vrtića, povećanje naknada za novorođenčad i stipendija za učenike i studente te potpuno financiranje radnih bilježnica osnovnoškolcima. Općina je ranije objavila i da su naknade za novorođenčad povećane te, ovisno o broju djece, iznose od 500 do 1400 eura.

Vetma se osvrnuo i na mjere namijenjene starijim i socijalno ugroženim stanovnicima. Naveo je božićnice i uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene te projekt „Zaželi“, kroz koji se pruža pomoć starijim i nemoćnim osobama.

Prema njegovim navodima, Općina je značajna sredstva usmjerila i na društveni život, sport, kulturu i lokalne institucije. Za udruge u kulturi i sportu, vatrogastvo te šest župa, naveo je, izdvojeno je ukupno 1,6 milijuna eura.

„Ovo je film o našim zajedničkim postignućima, o mjerama koje mijenjaju svakodnevicu i o viziji mjesta u kojem svatko ima priliku rasti i napredovati. A mi nastavljamo raditi i graditi i dalje“, poručio je Vetma.