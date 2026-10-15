Klis, Dicmo i Primorski Dolac traže nastavak projekta „Zaželi”: „Ne smijemo zaboraviti naše najstarije”

Završen je projekt ''Zaželi – faza IV: Za sretniju starost u svom domu'', a o samom projektu danas su u prostorijama Doma kulture „Jozo Buliga“ u Klisu govorili načelnici općina Primorski Dolac, Dicmo i Klis. Projekt ''Zaželi'' pružao je starijim osobama pomoć u kući, odlazak u ljekarnu te im olakšavao svakodnevnicu.

Branka Stamenić, voditeljica projekta „Zaželi” izrazila je zadovoljstvo projektom te pojasnila kako će se projekt nastaviti i dalje.

„Zaposleno je 135 žena, a kroz cijeli projekt obuhvaćeno je 800 korisnika. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,6 milijuna eura. Jako sam zadovoljna, ali žao mi je što je projekt završio, s obzirom na to da pokušavamo zadovoljiti potrebe naših najpotrebitijih. Nadam se da će se projekt nastaviti. Imali smo tri partnerske općine: Općinu Klis, koja je nositelj projekta, te općine Primorski Dolac, Dicmo i Prgomet.. Posao žena bio je donošenje potrepština, odlazak u ljekarnu, pomoć u kući i prostoru u kojem korisnik boravi te pomoć pri kuhanju'', pojasnila je Stamenić

Načelnik općine Klis, Jakov Vetma, istaknuo je kako se nada nastavku projekta početkom veljače iduće godine, te naglasio kako će se općine i gradovi zalagat kod Ministarstva da se nova faza pokrene što prije, jer projekt zahtijeva značajna sredstva.

''Vjerujemo da ćemo zajedničkim naporima što prije krenuti u petu fazu. Žao mi je što sada slijedi pauza, ali nadam se da ćemo uskoro nastaviti. Nije isto provoditi ovaj projekt u urbanim sredinama i na području Dalmatinske zagore. Mi smo raštrkani, s puno naselja na velikom području, pa je dostupnost javnih usluga slabija, odnosno udaljenija. Uvjeren sam da će i Vlada Republike Hrvatske uvidjeti kolika je potreba za ovim projektom. Ako bude potrebno sufinanciranje općina, spremni smo sudjelovati kako bismo nastavili pomagati našim najstarijima, onima koji su nas odgajali i bili nam mentori. Često stvaramo nešto za sljedeće generacije, a zaboravljamo na one najstarije. Kroz ovaj projekt im na neki način vraćamo ono što su oni dali nama i nadam se da ćemo nastaviti dalje'', zaključio je Vetma.

Na području općine Dicmo bilo je 12 zaposlenih žena i 72 korisnika kojima su one svakodnevno bile na usluzi.

''Zahvaljujem svima, od naših partnera i voditelja projekta do svih žena koje su dale dio sebe kako bi pomogle korisnicima u teškim životnim situacijama. Nije bilo lako, ali najvažnije je naglasiti da su te žene preuzele velik teret brige o ljudima kojima je pomoć bila potrebna i tako olakšale posao nama načelnicima'', pojasnio je načelnik općine Dicmo, Petar Maretić.