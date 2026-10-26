Klasić upozorio: "Nije gotovo za Vučića"

Povjesničar Hrvoje Klasić komentirao je u Novom danu N1 s Hrvojem Krešićem rezultat izbora u Srbiji.

Govoreći o tome predstavlja li pobjeda studentskog pokreta novu priliku za Srbiju ili je još prerano donositi zaključke, povjesničar Hrvoje Klasić istaknuo je da su politička zbivanja posljednjih godina pokazala koliko je teško predviđati društvene i političke promjene. Kao primjer naveo je Donalda Trumpa, čiji je politički uspon, smatra, doveo u pitanje mnoge dosadašnje politološke pretpostavke.

„Jedna profesorica rekla je da ovdje ima smisla za bune, ali ne i za pokrete. Tako je bilo sve do ovog studentskog pokreta u Srbiji. Studenti su došli do maestralne pobjede, ali kako će sve to izgledati dalje, ne znamo. Studentske demonstracije koje su dovele do pada Miloševića bile su drugačije”, rekao je Klasić.

Naglasio je da studentski pokret nije nastao spontano, nego je riječ o dobro osmišljenom i organiziranom procesu.

„Ovo je bio zanimljivo osmišljen proces. Nije bilo stihijski i vjerujem da bi moglo doći do promjena nabolje. Sigurno će imati velikih problema”, upozorio je.

„Srpsko društvo devastirano je već 40 godina”

Na pitanje može li studentski pokret donijeti stvarne promjene u odnosima Srbije i Europske unije, Klasić je upozorio na složenost srpskog društva i duboko ukorijenjene političke stavove.

„Radi se o vrlo heterogenom pokretu. Srpsko se društvo trenutačno ne bavi time. Nova politička elita mora napraviti čisti početak, najsličniji onome što su Mađari napravili nakon pada Orbána. Često govorim ljudima da je srpsko društvo devastirano od sredine 80-ih godina. To je 40 godina devastacije u svakom pogledu. Oni su se pobunili protiv korupcije, ali neke stvari predugo su im u uhu da bi mogli odustati od Kosova, Oluje... Neke stvari ne treba očekivati, ali i ovo je bilo čudo”, rekao je Klasić za N1.

"Nije gotovo za Vučića"

Smatra da će se nova vlast vrlo brzo suočiti s pritiscima iz Europe i zahtjevima da jasno odredi svoje političke stavove.

„Ovdje će vrlo brzo doći pritisci iz Europe da se izjasne. SNS ima priliku, ako preživi prvih godinu dana bez velikog sudskog progona, iskoristiti ovu situaciju s bolnim rezovima. Nije tu ništa gotovo za Aleksandra Vučića”, upozorio je.

„Tko bi vjerovao da će skupina mladih srušiti Vučića?”

Klasić je podsjetio i na dolazak Zorana Đinđića na vlast, kada su se, kako kaže, morali sklapati brojni politički kompromisi i dogovori. Smatra da je aktualna situacija bitno drugačija.

„Ovdje toga nije bilo. Da je netko prije tri ili četiri godine rekao da će mladi pobijediti BIA-u i Vučića, da će ih srušiti skupina djece, svi bi rekli da je to nemoguće. To je drugačije nego kada je Đinđić dolazio”, istaknuo je.

Energija studentskog pokreta

Uspoređujući društveni angažman u Hrvatskoj i Srbiji, Klasić je ocijenio da je hrvatsko društvo znatno pasivnije.

„Hrvatsko je društvo puno inertnije i pasivnije od srpskog ili francuskog”, rekao je.

Kao primjer naveo je studentske prosvjede 1968. godine. Dok su u Beogradu uz studente stali i profesori, u Zagrebu su se, prema njegovim riječima, profesori povukli čim ih je upozorilo tadašnje partijsko vodstvo.

„Studenti u Srbiji nisu osvjetlali obraz samo Srbiji, nego svojoj generaciji u cijelom svijetu. Budite ponosni na svoje kolege. Ponosan sam i na profesore, na akademsku zajednicu koja je podržavala studente. Ovo je velika pobjeda druge Srbije. Dosegnuta je nula, sada treba graditi i biti pametan”, poručio je Klasić.

Prvi veliki ispiti

Na pitanje hoće li prvi veliki ispiti za novu vlast biti pitanje Kosova i europski put Srbije, Klasić je kratko odgovorio: „Oni trenutačno imaju važnijih stvari.”

"Srbija je zrela za lustraciju" naglašava Klasić. Ove druge stvari trenutno mogu čekati dok se riješe ključne stvari koje su potrebne da bi Srbija profunkcionirala u medijskom, pravosudnom i svakom drugom smislu.

"Srbija je premrežena, ljudi su na sve načine zapošljavani po partijskoj liniji, sad će biti svega, kao što je bilo s HDZ-om i Partijom...", opisuje Klasić za N1

Odnosi u regiji

Ovakav izborni rezultat u Srbiji bit će veliko olakšanje za Crnu Goru, uvjeren je Klasić. Drugačije je za Republiku Srpsku, birači iz ovog bh entiteta su uglavnom glasali za Vučića, kaže.

"Građani RS-a su se odlučili za Milorada Dodika, to je apsolutni kontrapunkt onome što su studenti. Sigurno će se promijeniti odnosi kakvi su bili za vrijeme Vučića", kaže.

Na pitanje o odnosima s Hrvatskom, Klasić kaže da Srba u Hrvatskoj ima toliko malo i da je politika Milorada Pupovca već odavno "otišla iz krila Beograda". "Sudbina Srba u Hrvatskoj se već dugo odlučuje u Zagrebu, a ne u Beogradu", zaključuje Klasić