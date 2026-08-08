Klapski spektakl stiže u Žrnovnicu: Nakon sedam klapa, pozornicu preuzima Cambi

Žrnovnica će i ovoga ljeta postati jedno od središta dalmatinske klapske pjesme. U utorak, 11. kolovoza 2026. godine, u čarobnom ambijentu Antoničina mlina održat će se 17. smotra klapa u Žrnovnici.

Program počinje u 20:30 sati, a publiku očekuje večer ispunjena tradicionalnim višeglasjem, poznatim klapskim pjesmama i posebnom atmosferom uz rijeku Žrnovnicu.

Sedam klapa iz različitih dijelova Dalmacije

Na ovogodišnjoj smotri nastupit će sedam muških i ženskih klapa:

Sveti Florijan iz Žrnovnice, Neverin iz Kaštel Lukšića, Mriža iz Splita, Stivanja iz Trogira, Mirabela iz Omiša, Stobreč iz Stobreča te Okruk iz Okruga Donjeg.

Smotra je tijekom godina postala prepoznatljiv ljetni događaj koji u Žrnovnicu dovodi klape iz različitih dijelova Dalmacije i okuplja brojnu publiku u prirodnom ambijentu Antoničina mlina. Prošlogodišnje izdanje također je okupilo sedam klapa, nakon čega je održan koncert klape Kampanel.

Nakon smotre koncert klape Cambi

Središnji glazbeni događaj večeri bit će koncert klape Cambi iz Kaštel Kambelovca, jedne od najpoznatijih i najnagrađivanijih klapa na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Publika će nakon službenog dijela smotre imati priliku uživati u njihovim velikim uspješnicama i modernom klapskom izričaju koji već desetljećima privlači slušatelje različitih generacija.

Dolazak Cambija dodatno podiže očekivanja uoči događaja, pa se u Antoničinu mlinu ponovno očekuje velik broj ljubitelja klapske pjesme iz Splita, okolice i cijele Dalmacije.

Ulaznice isključivo na ulazu

Ulaznice će se moći kupiti isključivo na ulazu na dan smotre, po cijeni od 10 eura. Organizatori stoga preporučuju posjetiteljima da dođu ranije kako bi na vrijeme zauzeli mjesto.

Organizator događaja je Udruga Žrvanj, dok su pokrovitelji Turistička zajednica grada Splita, Splitsko-dalmatinska županija i Antoničin mlin.

Večer dalmatinske pjesme pod vedrim nebom

Smotra klapa u Žrnovnici tijekom godina prerasla je u jednu od najiščekivanijih ljetnih glazbenih večeri u ovom dijelu Splita. Spoj izvorne klapske pjesme, prirode, rijeke i povijesnog mlina stvara ambijent koji se teško može usporediti s klasičnim koncertnim prostorima.

Sve je, stoga, spremno za još jednu veliku večer dalmatinske pjesme – 11. kolovoza od 20:30 sati u Antoničinu mlinu.

OBAVIJEST O LOKACIJI BESPLATNOG PARKINGA ZA POSJETITELJE SMOTRE KLAPA 11.8. Osiguran je besplatan i prostran parking na PLASI, isključivo za posjetitelje i sudionike smotre klapa. Radi se o zemljanom platou s druge strane rijeke u odnosu na lokaciju održavanja smotre klapa, u ulici Put sv. Jure (link: https://maps.app.goo.gl/PGFkmz9HpcNpWuTX9 ). Nakon parkiranja spustite se 50-ak metara cestom do parkinga restorana Familija odakle se stepenicama spustite do rijeke, tamo prijeđite mostić čime ste gotovo stigli do Antoničinog mlina.