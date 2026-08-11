Klapska pjesma ponovno odjekivala Strožancem: Održana 23. Smotra klapa

Strožanac je večeras ponovno bio u znaku dalmatinske klapske pjesme. Ispred crkve Gospe u Siti održana je 23. Smotra klapa, tradicionalno glazbeno događanje koje je i ove godine okupilo brojne ljubitelje klapske pjesme.

Smotra je održana u sklopu Podstranskog kulturnog ljeta, a publika je imala priliku uživati u večeri posvećenoj jednoj od najprepoznatljivijih tradicija dalmatinske glazbe.

Na ovogodišnjoj smotri nastupile su Klapa Praska, Klapa Kurjože, Klapa Na Kantunu, Klapa Orca, Klapa Batuda, Klapa Elektrodalmacija, Klapa Caspera, Dječja klapa Bepo i Klapa Tamarin.

Posebnu vrijednost događanju daje upravo činjenica da klapska pjesma okuplja različite generacije, a svoj su doprinos večeri dali i najmlađi izvođači iz Dječje klape Bepo.

Brojna publika ispred crkve Gospe u Siti uživala je u izvedbama klapa koje svojim djelovanjem čuvaju i promiču bogatu glazbenu baštinu Dalmacije.

Organizatori 23. Smotre klapa su Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana i Ogranak Matice hrvatske u Podstrani, a ulaz na događanje bio je slobodan.

Večer je tako još jednom potvrdila kako klapska pjesma i dalje ima posebno mjesto u kulturnom životu Podstrane te privlači publiku željnu autentičnog dalmatinskog glazbenog ugođaja.