Klapska fešta u Žrnovnici oborila rekord: Više od 600 posjetitelja uživalo uz Antoničin mlin

Vruće je sinoć bilo u Žrnovnici, ali ne samo zbog fenske bure i 33 stupnja u zraku, nego zbog izvorne klapske pisme koja je u izvedbi ponajboljih dalmatinskih klapa užarila atmosferu u magičnom prostoru Antoničinog mlina do usijanja. Udruga Žrvanj i njeni volonteri još su jednom dokazali svoj status besprijekornih organizatora koji su ovaj događaj pripremali mjesecima stoga ne čudi da je 17. izdanje smotre klapa u Žrnovnici, od kada se održava uz povijesnu mlinicu staru više od pola tisućljeća, bilo do sada najposjećenije.

Više od 600 posjetitelja

Naime, prema službenoj evidenciji, smotru je pohodilo više od 600 posjetitelja, a kada se tome pridodaju klape i organizator broj je i znatno veći. Pred publikom u Žrnovnici zapjevali su domaćini - klapa Sveti Florijan (Žrnovnica), zatim klape Neverin (Kaštel Lukšić), Mriža (Split), Stivanja (Trogir), Mirabella (Omiš), Stobreč (Stobreč) i Okruk (Okrug Donji) koji je svojim pjesmama “rugalicama” vidno osvojio srca publike. Svaka je klapa dobila rukotvorinu - jabuku koju je izradila članica udruge, umjetnica Jagoda Mihanović.

Tradicionalno “miješanje klapa”

Tradicionalno, posebno je uzbudljivo bilo na “miješanju klapa”. Voditeljica Mariola Milardović Perić, uz pomoć člana Žrvnja Kažimira Marina, izvukla je po 9 imena za svaku od dvije novooformljene klape - klapu Glavica i klapu Rakite. Svaka je od tih dviju klapa, koje su bile sastavljene od random odabranih članova različitih muških i ženskih klapa, bez ikakve pripreme otpjevala po jednu tradicionalnu dalmatinsku pjesmu. Glavica je otpjevala “U poju se mala”, a Rakite “Čija je ono divojka”. Potonja je pobijedila zbog malo dužeg pljeska publike, a članice i članove ove klape dobili su paket brašna iz Antoničinog mlina i po sadnicu žrnovačke jabuke koju je osigurao Botanički vrh.



Cambi za kraj večeri

Šećer za kraj događaja bio je koncert legendarne klape Cambi koja se publici predstavila najvećim hitovima iz svoje bogate pop-klapske karijere. Edi Šegota i družina nizali su evergreene poput “Od zipke do križa” ili “Vilo moja”, a sve je pjesme publika zdušno pjevala s klapom.

“Sljedeće godine idemo još jače!”

“Činjenica da je su posjetitelji izlazili s velikim smiješkom, a da su klape ostale na druženju dugo u noć nama je najbolja potvrda da kao organizatori imamo razlog za zadovoljstvo. Iskreno zahvaljujem svim volonterima koji su iznijeli organizaciju, svim sponzorima i pokroviteljima. Sljedeće godine, na 18. smotri, idemo još jače!, - poručila je Irena Jurjević, tajnica udruge Žrvanj.

Udruga već za 28. kolovoza najavljuje još jedan svoj događaj - 5. izdanje Perun Full Moona na Vršini iznad Gornje Podstrane.