Klapa Šufit stiže u Dugopolje: Koncert podno Mosora uz slobodan ulaz

Ljubitelji klapske pjesme ovog će utorka u Dugopolju imati priliku uživati u koncertu klape Šufit. Koncert će se održati 18. kolovoza s početkom u 20:30 sati, a ulaz je slobodan.

Šufit će nastupiti na ljetnoj pozornici ispred crkve sv. Roka u Dugopolju, u ambijentu pod sjevernim padinama Mosora koji uz sakralnu baštinu pruža posebnu kulisu za ljetnu glazbenu večer.

Koncert organiziraju Općina Dugopolje i Turistička zajednica Općine Dugopolje, koje pozivaju mještane i goste da im se pridruže i uživaju u klapskoj pjesmi na otvorenom.

Početak koncerta zakazan je za 20:30 sati, a za sve posjetitelje ulaz je besplatan.