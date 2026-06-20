Klapa Srdela donosi večer dalmatinske pjesme na Trg Tina Ujevića u Makarskoj

Trg Tina Ujevića u Makarskoj u srijedu, 24. lipnja, postat će pozornica večeri posvećene dalmatinskoj pjesmi, tradiciji i autentičnom mediteranskom ugođaju.

Program počinje u 20:30 sati, nakon DETOUR Maestrale interpretacijske vođene ture, a pred makarskom publikom i posjetiteljima nastupit će Klapa Srdela, najstarija makarska klapa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gotovo šest desetljeća čuvanja klapske baštine

Klapa Srdela u svibnju sljedeće godine obilježit će velikih 60 godina djelovanja. Kroz gotovo šest desetljeća postojanja, u njezinu su priču utkane generacije izvrsnih makarskih pjevača – tenora, baritona i basova – koji su svojim glasovima čuvali i prenosili bogatu klapsku baštinu grada.

Njihov nastup bit će prilika za uživanje u pjesmama koje su duboko povezane s dalmatinskim identitetom, morem, emocijom i tradicijom.

Program u znaku 120 godina turizma u Makarskoj

Ova klapska večer održava se u godini u kojoj Makarska obilježava 120 godina turizma. Upravo ovakvi programi dodatno ističu važnost lokalne kulture, tradicije i identiteta, koji su neizostavan dio turističke ponude grada pod Biokovom.

Posjetitelje očekuje večer ispunjena klapskom pjesmom, emocijama i prepoznatljivim dalmatinskim ozračjem.

Ulaz je slobodan.