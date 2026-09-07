Klapa Cambi slavljeničkim koncertom zatvorila Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto

Sve što je lijepo kratko traje, pa je tako i Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto završeno sinoć slavljeničkim koncertom klape Cambi. Naime, ova nagrađivana klapa traje već četrdeset godina, a okupljenim Kaštelanima na štafilićkom Igrišću ponudili su koncert za pamćenje.

U zvucima klapskog izričaja mogli su uživati svi oni koju su sinoć posjetili Igrišće te se još jednom uvjerili u glasovne mogućnosti ove klape. Zatvaranju ljeta prethodilo je nešto manje od tri mjeseca i više od 90 kulturno zabavnih događanja. Kaštelane i goste privukla su mnoga događanja koja su se odvijala na raznim pozornicama na otvorenom, a neizostavan dio ove manifestacije su i pučke fešte na kojima se uvijek traži i tanjur i stolica više.

Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto zatvorio je Grgica Benutić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

-Ovo Kaštelansko ljeto otvorili smo koncertom Bijaćke vile a završavamo koncertom klape Cambi. Dva velika društva su nam uveličala početak i kraj ljeta, a između njih je bilo jako puno zbivanja, i mislim kako je svatko pronašao ono što ga zanima. Iskoristio bih priliku da se zahvalim svima koji su sudjelovali u organizaciji ove manifestacije, kazao je Benutić.

Klapa Cambi osnovana je davne 1986.godine u Kaštel Kambelovcu, te izvodi tradicionalne i zabavne dalmatinske pjesme, a u novije vrijeme i autorske pjesme. Tijekom dugogodišnjeg djelovanja klapa je osvojila mnoge nagrade i priznanja na mnogim festivalima, a u posjedu je i nekoliko Porina za najbolji album folklorne glazbe te za najbolji album zabavne glazbe.

-Drago nam je što zatvaramo Kulturno ljeto, vidim u publici nama puno dragih ljudi, nekih naših starih članova. Uvijek želimo pokazati naš nivo koji naš domaći svit i očekuje. Imali smo slavljenički koncert u Lisinskom, a nakon njega i ovog koncerta krećemo u jesen i imamo neke planove, a to je pomladak naše klape. Imamo i naše goste na koncertu, klapu Šufit koja nas nekako generacijski prati, a ovo je prilika da se družimo jer se tijekom godine puno i ne vidimo, kazao je Hrvoje Lozančić, bas-bariton klape.

Na repertoaru su se, među ostalim obradama i autorskim skladbama, našle pjesme „Trag u beskraju“, „Moje izgubljeno“, „Srićo moja“, „Neprolazna“, „Od zipke do križa“, „Zovu me doma“, „Sunce na rukama“, „Žute ruže“, „Lipoto moja“, „Moj lipi anđele“, „Kiša“, „Kriva karta“, „Ne more mi bit“, „Do pobjede“, „Popucale rebatine“ i „Dugo nije pala kiša“.

Kako smo već spomenuli gost večeri bila je klapa Šufit koja je okupljene počastila izvedbom "Kapi kiše", "Jubim te" i "Ne diraj moju ljubav".