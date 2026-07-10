Klapa Cambi slavi 40 godina na splitskom Peristilu uz posebnu gošću, čaroban ambijent i najveće hitove

Još tjedan dana od velikog obljetničkog koncerta klape Cambi koja će u srijedu, 15. srpnja, u 21 sat nastupiti na splitskom Peristilu u sklopu 72. Splitskog ljeta, a kao posebna gošća večeri pridružit će im se Meri Cetinić.

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Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca tijekom četiri desetljeća izgradila je status jednog od najprepoznatljivijih imena hrvatske klapske scene.

Hitovi "Kriva karta", "Od zipke do križa", "Ne more mi bit", "Sad kada došla si", "Popucale rebatine" i "Do pobjede" te obrade Gibonnijevih pjesama, među kojima se ističu "Lipa moja" i "Judi, zviri i beštimje", samo su dio njihovog bogatog opusa koji će tenor Edi Šegota i ostatak zlatne generacije Cambija zapjevati u srijedu na Peristilu sa splitskom publikom.

"Peristil je pozornica koja za svakog dalmatinskog glazbenika ima posebno značenje. Veseli nas što ćemo upravo u Splitu, u sklopu Splitskog ljeta, nastaviti obilježavati naših 40 godina i podijeliti s publikom pjesme koje su obilježile naš put. Pozivamo vas sve da nam se pridružite. Večer će zaokružiti glazbena diva Meri Cetinić, a mi vam za jubilej obećajemo koncert za pamćenje", poručili su iz klape Cambi.

Da interes za njihovu glazbu ne jenjava, potvrdio je i nedavno održani rasprodani koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje su pred prepunom dvoranom obilježili veliki jubilej. Ipak, splitskom se koncertu, priznaju iz Cambija, posebno raduju.

Ulaznice za njihov koncert na Peristilu 15. srpnja dostupne su putem sustava mojekarte.hr, Entrio te na službenim stranicama Splitskog ljeta.