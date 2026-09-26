KK Zadar nastavlja projekt Dječje tribine: "Odrasti uz klub!"

S početkom nove natjecateljske sezone KK Zadar nastavlja i projekt "Dječja tribina KK Zadar", namijenjen najmlađim članovima škola košarke s područja Zadarske županije.

Prva momčad Zadra novu sezonu otvara u nedjelju, 27. rujna, kada će u Dvorani Krešimir Ćosić od 19 sati u 1. kolu SuperSport Premijer lige ugostiti Samobor.

U klubu podsjećaju kako su najmlađi navijači tijekom prošle sezone pokazali koliko njihova prisutnost može značiti momčadi. Na pojedinim utakmicama upravo je Dječja tribina pokrenula ostatak dvorane, dodatno podigla atmosferu i pružila podršku igračima.

Cilj je djeci omogućiti da KK Zadar dožive uživo

Ideja projekta jednostavna je – djeci koja treniraju košarku omogućiti da utakmice KK Zadra ne prate samo preko televizije ili društvenih mreža, nego da atmosferu osjete uživo s tribina Krešina doma.

U klubu ističu da su upravo takva iskustva važan dio odrastanja uz Zadar.

Mnogi koji danas prate i dobro poznaju zadarsku košarku svoje prve utakmice gledali su još kao djeca, uz roditelje, trenere ili prijatelje iz škole košarke – najprije u Jazinama, a potom i u Dvorani Krešimir Ćosić.

Dječja tribina zamišljena je upravo kao prilika novoj generaciji da stvori vlastite uspomene i razvije odnos prema klubu i košarci.

Poziv školama košarke

KK Zadar stoga je pozvao voditelje škola košarke s područja Zadarske županije da se jave klubu i dogovore sudjelovanje u projektu.

Zainteresirani voditelji mogu se javiti na adresu marketing@kkzadar.hr, gdje će dobiti sve informacije o načinu sudjelovanja.

„Mi smo Zadrani – Zadar je naš!“, poručili su iz kluba.